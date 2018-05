„Pinker Vollmond“ heute Abend: So wirkt er sich auf uns aus

Alle, die heute Abend ihre Aufmerksamkeit auf den Himmel richten, werden etwas Ungewöhnliches bemerken. Heute wird uns der Vollmond, nämlich, in einer anderen Farbe begrüßen.

Heute erscheint der Vollmond im Tierkreiszeichen des Skorpions, was sich sehr stark auf die Erde und auf die Menschen auswirken kann. Der heutige Vollmond hat eine besonders starke Wirkung, weil es sich um den ersten im neuen astrologischen Jahr handelt. In der Astrologie wird die Vollmondzeit als Zeit der großen Veränderungen gesehen, vor allem wenn sich der Mond im Sterzeichen des Skorpions befindet. Menschen bekommen dann das Bedürfnis, Veränderungen in ihrem Leben vorzunehmen. Außerdem gilt der pinke Vollmond als Träger der weiblichen Glückseligkeit und als Anreger der Frühlingsenergie.

Die Kräfte des Erdtrabanten und des Skorpions

Der Skorpion stellt Tod, Wiedergeburt und bedingungslose Liebe dar. Auf seiner Oberfläche mag er gierig und egoistisch wirken, aber unter der Spitze des Eisberges steckt sich eine reiche Quelle an großherzige Liebe. Das heißt, dass die Energie des Skorpions bedeutende Änderungen in unseren Leben hervorrufen kann, und das eben dort, wo wir sie wirklich brauchen können. Daher kann der Vollmond im Skorpion der Wendepunkt im Leben vieler Menschen darstellen.

Laut Astrologen solltet ihr im Vorfeld des Vollmondes euren Gefühlen und Gedanken mehr Aufmerksamkeit schenken. Es sei eine gute Zeit, eigene Bedürfnisse, Taten, Entscheidungen aber auch Fehler zu reflektieren und aus der eigenen Vergangeheit, Schlussfolgerungen für die Zukunft zu ziehen. In dieser Zeit sollte man aufpassen, einen kleinen Abstand von anderen Personen zu halten und Raum für sich selbst zu schaffen. Auf diese Weise bekäme man die Möglichkeit, sich von Einflüssen loszulösen, die seinen wahren Charakter unterdrückt und gefährdet haben.

Klar ist: Der Mond wirkt tatsächlich auf die Erde ein und zwar mit seinem Schwerefeld. Er sorgt somit beispielsweise für Ebbe oder Flut. Wie sehr sich der Erdtrabant aber auf den Schlafrhythmus auswirkt konnte, wurde aber bislang nicht eindeutig erforscht.

Die Herkunft des pinken Vollmondes

Wer jedoch heute Abend in den Himmel blickt, der sollte nicht enttäuscht sein, dass er keinen rosafarbigen Mond zu Gesicht bekommt. Der farbige Name geht auf die Ureinwohner Amerikas zurück. Dort fängt nämlich Ende April die sogenannte „Pink Phlox“ zu blühen an und läutet damit den Frühling ein. Daher auch der Name „pinker Vollmond“.

Laut dem Glauben der Ureinwohner steht dieser bestimmte Mond für einen Neuanfang, womit sie gar nicht so unrecht haben, da zumindest ein neuer Monat ansteht.