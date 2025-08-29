PlayStation 6 als Switch-Killer? Sonys geheime Pläne enthüllt

Sonys PlayStation 6 könnte Nintendos Erfolgsrezept kopieren – Dokumente deuten auf eine dockfähige Hybrid-Konsole mit beeindruckender Technik zum überraschend günstigen Preis.

Nintendo revolutionierte 2017 die Spielewelt mit der Switch-Konsole, die erstmals mobiles Gaming nahtlos mit den Vorzügen einer Heimkonsole verband. Das hybride Konzept erwies sich als durchschlagender Erfolg. Nun verdichten sich Hinweise, dass Sony für seine kommende PlayStation 6 einen ähnlichen Ansatz verfolgen könnte.

Der renommierte YouTube-Kanal „Moore’s Law Is Dead“ verweist auf mehrere Dokumente, die auf eine dockfähige PlayStation 6 hindeuten. Die Handheld-Variante läuft unter dem internen Codenamen „Canis“ und soll über USB-C-Videoausgabe für das Docking verfügen. Dies würde eine bemerkenswerte Kehrtwende für Sony bedeuten, nachdem frühere Handheld-Versuche mit PSP und PS Vita kommerziell hinter den Erwartungen zurückblieben.

Laut den zitierten Unterlagen könnte die PlayStation 6 im tragbaren Modus mit einem GPU-Takt von 1,2 GHz arbeiten. Bei der Speicherausstattung stehen 48 GB RAM im Raum, wobei 36 GB als wahrscheinlicher gelten. Im angedockten Zustand soll die Taktrate auf 1,65 GHz steigen und zusätzlich Raytracing-Leistung bieten.

Die prognostizierte Hardware basiert auf AMD Zen-6c-Prozessoren und RDNA-5-Grafik. Im mobilen Modus soll die Leistung etwa der Basis-PS5 entsprechen, was deutlich über aktuellen Handheld-Konsolen liegen würde. Die Konsole soll natives Gaming für PS4- und PS5-Titel unterstützen, ohne auf Cloud-Streaming angewiesen zu sein.

Medienberichte bestätigen

Auch etablierte Wirtschaftsmedien wie Bloomberg greifen diese Gerüchte auf und berichten von Plänen für eine vollwertige Handheld-Konsole. Unklar bleibt, ob sich diese Informationen tatsächlich auf die PlayStation 6 beziehen oder Sony eine separate mobile Konsole plant. Möglicherweise verfolgt der Konzern auch beide Strategien parallel: eine dedizierte Handheld-Lösung sowie eine PlayStation 6 mit mobilen Funktionen.

„Moore’s Law Is Dead“ prognostiziert jedenfalls eine deutliche technische Überlegenheit gegenüber Nintendos Angeboten und der ROG Ally (Gaming-Handheld) von Asus. Überraschend könnte auch der Preis ausfallen – der YouTuber, der bereits den PS5-Preis recht präzise vorhergesagt hatte, rechnet mit einem Verkaufspreis von 499 US-Dollar zum Marktstart. Diese Preisgestaltung würde bewusst unterhalb vergleichbarer PC-Handhelds wie dem ROG Ally X angesiedelt.

Sonys Strategie

Dies würde nur geringfügig über dem erwarteten Preis der Nintendo Switch 2 liegen. Von offizieller Seite hat Sony bislang keines dieser Gerüchte zur PlayStation 6 bestätigt. Immerhin äußerte sich PlayStation-Chef Hideaki Nisino bereits öffentlich zur nächsten Konsolengeneration und unterstrich deren strategische Bedeutung für das Unternehmen.

Beide Varianten – Heimkonsole und Handheld – sollen Ende 2027 auf den Markt kommen. Unabhängige Medienberichte stufen die zugrundeliegenden Dokumente als glaubwürdig ein und bestätigen die parallele Entwicklung beider Konsolen-Formate.

In puncto Rechenleistung blieb die Switch zwar hinter den Konkurrenzprodukten von Xbox und PlayStation zurück.