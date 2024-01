„Polozajnik“: Traditionen & Bedeutung am serbisch-orthodoxen Weihnachten

Am 7. Januar feiern die serbisch-orthodoxen Gläubigen Weihnachten, ein festlicher Anlass, der von einzigartigen Traditionen und einem bedeutenden Brauch namens „Polozajnik“ geprägt ist.

Der Tag beginnt mit einer feierlichen Mitternachtsmesse in den serbisch-orthodoxen Kirchen. Die Gläubigen versammeln sich, um die Geburt Jesu Christi zu zelebrieren und an diesem bedeutenden Moment der christlichen Geschichte teilzunehmen. Die Mitternachtsmesse ist von spiritueller Hingabe und festlicher Atmosphäre geprägt.

Ein herausragendes Merkmal des serbisch-orthodoxen Weihnachtsfestes ist die Rolle des „Polozajnik“. Diese Person, oft ein Familienmitglied oder ein besonders geschätzter Freund, hat eine einzigartige Aufgabe. Der „Polozajnik“ ist die erste Person, die am Morgen des 7. Jänners das Haus betritt und symbolisiert den Überbringer von Freude und Glück für das kommende Jahr.

wichtiges Aufgaben

Die Aufgabe des „Polozajnik“ ist es, das Haus zu betreten und die Bewohner mit den Worten „Hristos se rodi“ (Christus ist geboren) zu grüßen. Anschließend geht er zum Feuer, nimmt einen Zweig vom Weihnachtsbaum (Badnjak) und entfacht das Feuer, während er Wünsche für Gesundheit, Glück und Wohlstand ausspricht. („Koliko varnica, toliko zdravlja, koliko varnica, toliko sreće i veselja, koliko varnica, toliko parica.”) Das Feuer ist mit symbolischer Bedeutung geladen, denn es wird geglaubt, dass die Anzahl der Funken das Maß an Glück und Gesundheit für das kommende Jahr repräsentiert.

Der „Polozajnik“ spielt eine entscheidende Rolle in diesem festlichen Ritual, das den Segen und die guten Wünsche für die Familie symbolisiert. Seine Handlungen gelten als Omen für das Wohl der Bewohner im neuen Jahr. Die Tradition des „Polozajnik“ verbindet die serbisch-orthodoxen Gläubigen in einem gemeinsamen Akt des Glaubens und der Hoffnung.

Trotz moderner Veränderungen in der Lebensweise hat der „Polozajnik“ auch in der Diaspora in vielen Familien weiterhin einen festen Platz. Seine Präsenz und segensreiche Aufgabe tragen dazu bei, die tiefe Verbundenheit mit den religiösen Werten und Traditionen der serbisch-orthodoxen Gemeinschaft zu bewahren. So wird Weihnachten nicht nur als religiöses Fest, sondern auch als ein Moment der Freude, des Zusammenseins und der Hoffnung gefeiert.