Heiligabend in Wien: Hier findet das Badnjak-Feuer statt

In Wien feiern serbisch-orthodoxe Gläubige den Heiligabend auf eine einzigartige Weise, die sich von den traditionellen Tannenbäumen abhebt. Anstelle eines Tannenbaumes schmückt man eine Eiche, die als „Badnjak“ bekannt ist. Dieser Brauch verleiht dem festlichen Ereignis eine besondere Note.

Für viele Teile der orthodoxen Kirchen ist am 6. Jänner Heiligabend. Die Besonderheit liegt darin, dass serbisch-orthodoxe Gläubige keinen traditionellen Tannenbaum verwenden, sondern eine junge, ausgetrocknete Eiche. Trotz dieser Abweichung wird der Baum festlich mit Kugeln und Lichtern geschmückt, was ihm eine einzigartige Erscheinung verleiht.

Um die festliche Stimmung auch nach Hause zu bringen, erhalten alle Besucher der Kirchenmesse einen mit Stroh geschmückten Eichenast. Dieser Brauch hat nicht nur religiöse Bedeutung, sondern auch logistische Gründe, da nicht jeder Gläubige die Möglichkeit hat, einen Eichenbaum persönlich zu fällen.

Nur in der Serbisch-Orthodoxen Kirche, Tempel der Jungfrau, in der Lichtensterngasse 4a, im zwölften Wiener Gemeindebezirk, findet am 6. Jänner das traditionelle Anzünden des Eichenbaums um 17 Uhr statt. Die Gläubigen versammeln sich um das imposante Feuer und singen weihnachtliche Lieder, während sie die warme, festliche Atmosphäre genießen. Der Badnjak spielt eine zentrale Rolle im Gottesdienst, und nach der feierlichen Zeremonie wird der geschmückte Eichenbaum aus der Kirche getragen und im Freien entzündet.

In diesen serbisch orthodoxen Kirchen könnt ihr ebenfalls Badnjak holen:

Serbisch-Orthodoxe Kirche

16. Neulerchenfelder Str. 47

Serbisch-Orthodoxe Kirche „Zur hl. Auferstehung“

2. Engerthstraße 158

Serbisch-orthodoxe Diözese

3. Veithgasse 3

Die serbisch-orthodoxe Gemeinde in Wien pflegt somit ihre kulturellen und religiösen Traditionen, während sie sich den Herausforderungen der Diaspora stellt. Die einzigartige Art der Badnjak-Zeremonie schafft eine Verbindung zwischen Glauben, Gemeinschaft und der festlichen Weihnachtszeit für die Gläubigen in Wien.