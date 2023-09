Prunkvolle Roma-Hochzeit in Wien verschlingt eine Million Euro (VIDEO)

In der österreichischen Hauptstadt wurde kürzlich eine prunkvolle Roma-Hochzeit gefeiert, die mit einem Budget von einer Million Euro aufwartete. Die vier Tage andauernde Feier bot extravagante Highlights wie das 180.000 Euro teure Brautkleid und eine opulente Festtafel.

Wien war kürzlich Schauplatz einer außergewöhnlichen Hochzeitsfeier. Die Roma-Gemeinschaft, bekannt für ihre opulenten Feste, zelebrierte eine Hochzeit, die mit einem Budget von einer Million Euro alle Blicke auf sich zog.

Bräutigam im Porsche

Inmitten der Feierlichkeiten, die tief in den Traditionen der Roma verwurzelt waren, standen der Bräutigam und die Braut, Jennifer, im Rampenlicht. Während er in einem Porsche vorfuhr, beeindruckte sie in einem prächtigen Kleid im Wert von 180.000 Euro.

Ein weiterer Höhepunkt war die Einhaltung des Brautpreises, einer kulturellen Tradition. Dabei wechselten mehrere zehntausend Euro den Besitzer, wobei der Betrag traditionsgemäß an den Vater der Braut übergeben wurde.

Die Gäste, die großzügig mit Trinkgeldern umgingen, trugen maßgeblich zur festlichen Atmosphäre bei. Einige von ihnen stachen besonders hervor, darunter ein Gast, der opulent mit Gold geschmückt war.

Feier dauerte vier Tage

Wie es sich für eine Feier im Wert von einer Million Euro gehört, war das Buffet reichlich. Schweine drehten sich am Spieß, alles war mit Federn geschmückt, und die Stimmung war auf höchstem Niveau. Die Feier, die vier Tage dauerte, wird noch lange in Erinnerung bleiben und weiterhin Gesprächsthema sein.

In der Roma-Gemeinschaft ist es ein Zeichen der Wertschätzung und des Respekts, eine Hochzeit in solch großem Stil zu feiern.