Rakić fordert von UFC: „Schickt mir endlich einen würdigen Gegner!“

Der Wiener UFC-Kämpfer Aleksandar Rakić richtet sich in seinem neuesten Instagram-Post direkt an die Ultimate Fighting Championship und fordert: „Schickt mir einen würdigen Gegner!“.

Rakić verlangt nach seinem letzten Kampf in Toronto, in dem er Devin Clark besiegte, nun von der UFC einen namenhaften Gegner. Wie er findet, verdiene er nach drei haushohen Siegen in seiner bisherigen UFC-Karriere einen würdigen Kontrahenten. In früheren Interviews verriet er, dass er sich jedem aus der Top 15 stellen würde.

Auf dem Foto, das der Wiener mit serbischen Wurzeln auf Instagram postete, sieht man ihn unmittelbar nach seinem Sieg des Kampfes in Kanada. Darunter schrieb er eine eindeutige Forderung an die UFC, die ihr auf der nächsten Seite lesen könnt…