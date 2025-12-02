Rot-Weiß-Rot in Nordamerika: Geleakte Fotos zeigen ÖFB-WM-Dress

Während Österreichs Fußball-Nationalteam gespannt auf die WM-Auslosung wartet, sorgen geleakte Bilder eines möglichen neuen Trikots bereits für Aufsehen unter den Fans.

Die Spannung steigt beim österreichischen Nationalteam vor der mit großer Erwartung verfolgten WM-Auslosung, die am Freitag in Washington über die Bühne geht. Doch während das Rangnick-Team noch auf seine Gruppengegner wartet, sorgt bereits ein anderes Thema für Gesprächsstoff: Im Internet sind erste Bilder aufgetaucht, die das mutmaßliche neue WM-Trikot Österreichs zeigen sollen. Die Euphorie für das 2026 in Nordamerika stattfindende Turnier wächst – und nun kursieren auch schon Fotos des möglichen rot-weiß-roten Outfits.

⇢ Nach 28 Jahren: ÖFB-Helden erfahren WM-Gegner an DIESEM Tag



Die Aufnahmen wurden von der für solche Leaks bekannten Plattform “Opaleak” verbreitet, wobei eine offizielle Bestätigung des Designs noch aussteht. Das gezeigte Modell präsentiert sich in kräftigem Rot mit schwarzen Akzenten an Kragen und Ärmeln. Besonders auffällig sind die in rot-weiß-roten Nationalfarben gehaltenen Details an den Ärmelbündchen, die eindeutig die Verbindung zum ÖFB-Team herstellen.

Auslosungs-Details

Ob es sich tatsächlich um das finale Weltmeisterschaftstrikot handelt, wird der Verband erst kommunizieren, wenn Ausrüster Puma die komplette Kollektion offiziell präsentiert – wobei Trikot-Leaks erfahrungsgemäß häufig sehr nahe am späteren Original liegen.

Was hingegen bereits feststeht, sind die sportlichen Rahmenbedingungen: Das ÖFB-Team wird bei der Auslosung am Freitag (18 Uhr) in Washington aus dem zweiten Lostopf gezogen. Dies bedeutet, dass bestimmte Nationen – darunter mehrere hochkarätige Teams aus ebendiesem Topf zwei – als potenzielle Gruppengegner nicht in Frage kommen.

Die exakten Spielorte und Anstoßzeiten für die drei Gruppenpartien erfahren Alaba und Co. laut FIFA-Angaben etwa 24 Stunden nach der eigentlichen Auslosung in einer separaten Live-Übertragung.