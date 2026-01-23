Rote Warnung: In Herzegowina werden die stärksten Niederschläge erwartet

Alarmstufe Rot in Bosnien und Herzegowina: Massive Regenfälle drohen Überflutungen, Stromausfälle und Verkehrschaos auszulösen. Die Behörden sind in höchster Alarmbereitschaft.

Der Föderale Hydrometeorologische Dienst hat für Bosnien und Herzegowina die höchste Alarmstufe ausgerufen. Die rote Wetterwarnung gilt von Samstagmorgen bis in die frühen Stunden des Sonntags und betrifft vor allem die Herzegowina sowie zentrale, südwestliche und südöstliche Landesteile.

Meteorologen rechnen mit massiven Niederschlägen zwischen 40 und 80 Litern pro Quadratmeter. Diese Regenmengen könnten erhebliche Probleme verursachen. Die Behörden warnen eindringlich vor möglichen Überflutungen von Gebäuden und Verkehrswegen.

Drohende Versorgungsausfälle

Auch mit Ausfällen bei der Strom- und Wasserversorgung sowie im Kommunikationsnetz muss gerechnet werden. In besonders gefährdeten Gebieten könnten sogar kleinere Evakuierungsmaßnahmen notwendig werden.

Verkehrsgefahren beachten

Besonders im Straßenverkehr ist äußerste Vorsicht geboten. Durch die erwarteten Wassermassen auf den Fahrbahnen und die eingeschränkte Sicht droht erhöhte Aquaplaning-Gefahr. Die zuständigen Behörden beobachten die Entwicklung aufmerksam und raten der Bevölkerung dringend, die offiziellen Warnmeldungen zu verfolgen.

Den Anweisungen der Einsatzkräfte sollte unbedingt Folge geleistet werden.