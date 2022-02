“Schlüssel für den Herbst”: Die vierte Impfung steht bevor

Der “Schlüssel für den Herbst”, so beschreibt GECKO-Vorsitzende Katharina Reich den vierten Stich der Corona-Impfung. Das verlautbarte sie in einer Online-Konferenz des Landes Steiermark am Freitag.

Die vierte Impfung soll die Bevölkerung über den Sommer erhalten. Die Meinung der Experten sei, dass man “Ende September, spätestens Mitte Oktober” mit der vierten Impfung durch sein müsse. Ziemlich ambitioniert, wenn man bedenkt, dass erst 68 Prozent der in Österreich lebenden Menschen den Booster bekommen haben.

Reich ist sich sicher, dass man nur mit der vierten Impfung “gut in die heikle nächste kühle Jahreszeit” starten kann. Auch wegen der Reisewelle im Sommer wäre es wichtig, dass so viele Menschen wie möglich, eine frische Impfung bekommen. Was man noch nicht weiß ist, in welchem Abstand die dritte bzw. vierte Impfung erfolgen soll. Das wird das Nationale Impfgremium noch entscheiden.

Auch zur Impfpflicht äußerte sich die GECKO-Vorsitzende. Genauso wie die Regierung, möchte sie an ihr festhalten. Es wäre nämlich “gut, Linie zu halten und beschlossene Dinge durchzuziehen.” Wie sich das ganze auf die Strafen für Ungeimpfte auswirken wird, ist noch nicht bekannt.