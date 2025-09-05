Dramatische Szenen im Wiener U-Bahn-Netz: Ein Kind fiel auf die Gleise der U3, während ein Zug einfuhr. Der Fahrer konnte gerade noch rechtzeitig bremsen.

Ein Kind stürzte heute Morgen, am 5. September 2025, bei der Station Kardinal-Nagl-Platz auf die Gleise der Wiener U-Bahnlinie U3. Der Vorfall löste umgehend einen Notfallalarm aus, woraufhin der einfahrende Zug rechtzeitig zum Stehen gebracht werden konnte. Die Fahrgäste mussten anschließend die U-Bahn verlassen.

⇢ Schock: Kind fällt auf U3-Gleise



📍 Ort des Geschehens

Die betroffene Station liegt im 3. Wiener Gemeindebezirk Landstraße und verfügt über einen Mittelbahnsteig mit Ausgängen zur Keinergasse und zum Kardinal-Nagl-Platz. In Notfällen können Fahrgäste über den gut sichtbaren SOS-Würfel mit Notruftaste direkt eine Sprechverbindung zur Leitstelle herstellen. Das System der Wiener Linien ist darauf ausgelegt, bei Personenunfällen auf den Gleisen das Ein- und Ausfahren von Zügen zu verhindern.

Glücklicher Ausgang

Nach bisherigen Erkenntnissen blieb das Kind bei dem gefährlichen Zwischenfall unverletzt. Die Pressesprecherin der Polizei, Julia Schick, hat den Vorgang gegenüber der Krone bestätigt.