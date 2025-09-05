Sportline trifft Lebensfreude

UNTER DER LUPE. Manche Autos sieht man – und vergisst sie wieder. Und dann gibt es die anderen, jene, die einem im Kopf bleiben und fast schon ein kleines „must-have“-Gefühl auslösen.

Als Journalistin bei Kosmo bin ich ständig auf Trab – egal, ob Interviews, große Drehs oder Moderationen. Ein Alltag, der Flexibilität verlangt, aber auch ein Stück Komfort. Genau das bietet der Škoda Karoq Sportline: ein Auto, das sportliche Eleganz mit Alltagstauglichkeit verbindet – und dabei jede Menge Lebensfreude versprüht.

Der Karoq ist dabei mehr als nur ein Transportmittel: In Moon-Weiß Metallic wirkt er modern, zeitlos und stilvoll zugleich. „Vozi mi se bijela boja – und mit diesem hier gerne bis zum Mond.“

Doch der Karoq punktet nicht nur durch sein Auftreten. Unter der Haube stecken 150 PS und ein 7-Gang-DSG-Getriebe, die sportliche Fahrten ebenso ermöglichen wie entspanntes Cruisen. Smarte Assistenten wie der Travel Plus, Spurwechsel- oder Ausparkhilfe sorgen dafür, dass jede Fahrt entspannt bleibt – egal, ob in der Wiener Innenstadt oder auf der Autobahn Richtung Süden. „Gerade wenn man viel unterwegs ist, ist es Gold wert, wenn das Auto einfach mitdenkt.“

Škoda Karoq Sportline 1 von 8



Das Interieur kombiniert Sportlichkeit mit Komfort: Komfortsitze in Leder/Suedia, die im Sommer luftig bleiben und im Winter angenehm wärmen, sowie die dezente LED-Ambientebeleuchtung schaffen eine Atmosphäre, in der man sich sofort wohlfühlt. Für Reisende wie mich ein Plus: der variable Ladeboden, der genug Platz für Kameraequipment, Gepäck oder einfach das Wochenende am Meer bietet. Auch die Technik zeigt sich von ihrer besten Seite: Das digitale Cockpit mit Navigation direkt über dem Lenkrad sorgt für klare Übersicht, das zentrale Display für intuitive Bedienung und Entertainment.

„Man fühlt sich sofort vernetzt – alles ist auf Knopfdruck da und absolut übersichtlich und selbsterklärend.“ Und dann ist da noch dieses gewisse Lebensgefühl, das der Karoq mitbringt: das Panorama-Glasschiebedach, das beim Fahren Richtung Adria den Himmel öffnet. „Ich kann es kaum erwarten, beim nächsten Urlaub mit meinen Freundinnen die Musik laut aufzudrehen, die Hände aus dem Panoramadach zu strecken und einfach den Sommer zu feiern.“ Der Karoq wird so zum Begleiter, der Freiheit, Stil und Lebensfreude vereint.

Getestetes Fahrzeug: Škoda Karoq Sportline Škoda Karoq Sportline TSI DSG ACT, 5-türig

110 kW / 150 PS, DSG 7-Gang

Erstzulassung: 14.08.2025

Farbe: Moon-Weiß Metallic

Extras: Panorama-Glasschiebedach, Sportline-Paket, variabler Ladeboden, 19-Zoll-Leichtmetallfelgen, Travel Plus-Assistent, Winter-Paket

Škoda Plus Garantie: 5 Jahre / 100.000 km

Preis: ab 49.000 Euro *abhängig von Ausstattung und Sonderpaketen



„Dieser Wagen passt einfach – zu meinem Job, zu meinem Alltag, zu meinen Träumen. Er ist vielseitig, elegant und macht jede Fahrt ein Stück besonderer.“ Ein SUV, das Eleganz, Komfort und moderne Technik perfekt verbindet – und das zu einem Preis, der ihn noch attraktiver macht. Mit knapp 49.000 Euro in der getesteten Ausstattung zeigt der Karoq Sportline, dass Lebensfreude, Sicherheit und Stil nicht unerschwinglich sein müssen.

Details & Informationen Porsche Inter Auto

5x in Wien

www.porschewien.at

*Hierbei handelt es sich um eine entgeltliche Einschaltung.