Serbien plant verschärfte Einreisekontrollen über Weihnachtsfeiertage

Die Corona-Zahlen in Serbien sind dramatisch hoch. Daher überlegt das Land über die Weihnachtsfeiertage verschärfte Einreisekontrollen für Feiertags-Heimkehrer zu erlassen.

Das 6,9-Millionen-Einwohner-Land Serbien kämpft derzeit mit zuletzt 7.804 Neuinfektionen mit dramatisch hohen Zahlen. Nur Georgien hat pro 100.000 Einwohner in Europa noch schlechtere Werte. Auch in den serbischen Krankenhäusern spitzt sich die Lage immer mehr zu. Nun werden Rufe laut, noch vor den Weihnachtsfeiertagen verschärfte Einreisekontrollen für Feiertags-Heimkehrer zu erlassen.

Serbien – Österreich, ein Vergleich

Die 7-Tages-Inzidenz, also die Ansteckungsfälle in einer Woche pro 100.000 Einwohner, liegt in Österreich derzeit bei 232,1. In Serbien kletterte diese Zahl nun auf besorgniserregende 730. Insgesamt starben dort bisher 2.116 Menschen an Covid-19.

Der serbische WHO-Chef Marijan Ivanuša sprach in Zusammenhang mit dieser negativen Entwicklung davon, dass das Land an der Spitze der dritten Welle der Corona-Pandemie stehen könnte: „Wir sehen jeden Tag zwischen 6.000 und 8.000 Neuinfektionen und das sind hohe Zahlen. Wir wissen, dass eine große Anzahl von Krankenhausaufenthalten und eine große Zahl an Todesfällen folgen“, so Ivanuša.

The epidemiological situation in Serbia is difficult, Head of the World Health Organization Office in Serbia, Marijan Ivanuša said. — B92.net in English (@b92english) December 9, 2020

Feiertags-Heimkehrer als großer Risikofaktor

Wie in vielen anderen Ländern, stellen die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage auch in Serbien ein großes Risiko dar. Die Situation ist sogar noch schwieriger, weil rund zwei Millionen Serben auf ganz Europa verteilt leben und viele davon über Weihnachten gerne in ihr Herkunftsland reisen, um die Familie zu besuchen.

Aus diesem Grund schlug der serbische Corona-Krisenstab nun strengere Maßnahmen bis hin zu verschärften Einreisekontrollen vor. Dadurch soll die ohnehin schon angespannte Lage in den Spitälern nicht noch weiter eskalieren, so die Argumentation.

Zusätzliche Belastung für volle Spitäler

„Wenn sich nur 1.000 Menschen, die über die Feiertage nach Serbien kommen, mit dem Virus anstecken und 200 bis 300 von ihnen ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen, wäre das eine zusätzliche Belastung für die ohnehin schon vollen Covid-19-Stationen“, sagte der Epidemiologe Predrag Kon vom Corona-Krisenstab. Deshalb müsse Serbien noch vor Weihnachten strenge Kontrollen einführen. Die Vorschläge dazu habe man schon an die Regierung weitergeleitet.

„Es ist für uns alle sehr schwierig, nicht nur im Covid-Krankenhaus in Batajnica, sondern auch in allen anderen Covid-Krankenhäusern im ganzen Land. Der Druck ist enorm“, so die Direktorin der Belgrader Covid-Klinik, Tatjana Adzic Vukicević, vergangene Woche im serbischen Fernsehen. Aktuell sind 8489 Patienten hospitalisiert, 319 davon sind beatmungspflichtig.

Erst vergangene Woche hatte in Österreich Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) auf Infektions-Einschleppungen durch Reiserückkehrer vom Westbalkan im Sommer hingewiesen und dafür viel Kritik einstecken müssen.