„Serbien wird offenbar eine Entnazifizierung des Balkans anstoßen müssen!“

Vladimir Djukanovic, serbischer Parlamentsabgeordneter im Klub der regierenden SNS von Präsident Aleksandar Vucic, schockierte gestern mit einem Tweet, in dem er von einer möglicherweise bevorstehenden Entnazifizierung am Balkan sprach. Damit zog er eine Parallele zwischen Serbien und Russland, dass laut eigenen Angaben in der Ukraine eine Entnazifizerung anstrebt.

„Alles deutet darauf hin, dass Serbien gezwungen sein wird, die Entnazifizierung am Balkan anzustoßen. Ich hoffe, dass ich mich irre“, schrieb Djukanovic in einem Tweet. Eine vermeintliche Entnazifizierung wird von Russland als Vorwand für die Invasion der Ukraine benutzt.

Der gestern veröffentlichte Tweet löste heftige Reaktionen und scharfe Kritik aus, die von Djukanovic mit einem Folge-Tweet beantwortet wurde, in dem er gewissen Belgrader Kreisen eine „Furcht vor Entnazifizierung“ diagnostizierte.

„Meine Güte! Wie sich die Belgrader Noblesse („krug dvojke“) über meine Meinung, dass Serbien eine Entnazifizierung des Balkans möglicherweise voranbringen wird müssen, entrüstet. Das ist nur nachvollziehbar, wenn man bedenkt, dass diese Kreise bisher alle serbischen Feinde unterstützt haben, angefangen von den kroatischen Ustascha, über die albanischen Faschisten (Balisti) bis hin zu den muslemischen Handschar-Verbrechern… Es ist eine Tatsache, dass alle Vorgenannten Nazis waren, und diesen Belgrader Kreisen offensichtlich ans Herz gewachsen sind“, schrieb der SNS-Mann.