Serbische Politikerin will negative Kritik gegen Vucic mit Freiheitsstrafe ahnden

Die serbische Politikerin Ana Grozdanovic von der Sozialistischen Partei Serbiens (SPS) hat auf Instagram eine Initiative gestartet, wonach jede negative Äußerung über den Präsidenten Aleksandar Vucic eine Freiheitsstrafe nach sich ziehen sollte.

“Ich bitte alle Kolleginnen und Kollegen in der Politik, die in der Regierungsbank sitzen, ihre Stimme zu erheben und ein Gesetz zu beschließen, das eine Strafe für jeden negativen Kommentar über den Präsidenten Serbiens ermöglicht. Für ernstere Pläne, dem Präsidenten Schaden zuzufügen, sollte das Strafmaß entsprechend höher liegen“, schrieb die Politikerin Grozdanovic auf Instagram.

Mit denjenigen, die negative Kritik über den Präsidenten Vucic verbreiten, sollte ein Exempel statuiert werden, weil „solche Kommentare geplant und organisiert in Umlauf gebracht werden, um Vucic die für wichtige bevorstehende Entscheidungen die Energie zu rauben“, so die Politikerin weiter.

“Bestrafung ist eine Erziehungsmaßnahme, an der einige Eltern scheitern. Die Verantwortlichen müssen eine Lektion bekommen, und der Präsident muss geschützt werden, denn dies sind geplante Aktionen, um ihn zu erschöpfen, in einem Moment, als er große Entscheidungen zu treffen hat! Die so mutigen Jungs würden Zeit finden, ein paar Bücher zu lesen und sich zu bilden, ihren Körper zu trainieren, um zur Zufriedenheit zu gelangen und sich ihre zukünftigen Handlungen gut zu überlegen“, schrieb Grozdanovic.