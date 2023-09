Sonniges Wochenende: Wetterfront wechselt!

Hochdruck aus dem Norden kündigt am Freitag ein weitgehend sonniges Wochenende an, das von sehr warmen Luftmassen begleitet wird. Die Temperaturen schwanken in den kommenden Tagen zwischen angenehmen 18 und heißen 31 Grad.

Freitag- Der Tag der Wetterwende

Im Osten beginnt der Freitag mit einer grauen Decke aus Wolken und Hochnebel, doch bleibt es meist trocken. Im Norden und Osten hingegen erfreuen uns häufige Sonnenstrahlen. Tagsüber bleibt es abseits der Alpen trocken, mit einem Mix aus Sonne und Wolken, während im südlichen Bergland die Wolken überwiegen. Einzelne Regenschauer sind vom Arlberg bis zu den Hohen Tauern ab Mittag möglich. Im Donauraum weht ein mäßiger bis lebhafter Ostwind. Die Temperaturen klettern auf maximal 19 bis 26 Grad, wobei das Inntal die Spitzenposition einnimmt.

Samstag – Sonnenschein mit kleineren Einschränkungen

An der Alpennordseite und im Osten scheint die Sonne häufig, während sich Restwolken und Nebelfelder am Vormittag auflockern. Von Osttirol bis zum Alpenostrand halten sich jedoch hartnäckige hochnebelartige Wolken. Am Nachmittag zieht es im Westen zu und rund um den Arlberg sowie im Außerfern sind einzelne Schauer möglich. Der Osten wird von einem mäßigen bis lebhaften Südostwind durchzogen, während es in den Nordalpen leicht föhnig wird. Die Temperaturen bleiben mit 21 bis 27 Grad angenehm warm.

Sonntag – Sonnenschein dominiert

Der Sonntag startet gebietsweise mit Nebelfeldern und ein paar harmlosen Wolken neben der Sonne. Ab dem Vormittag zeigt sich jedoch die Sonne häufiger, während über den Bergen Quellwolken entstehen. Es bleibt meist trocken. Der Wind aus südlichen Richtungen spielt tagsüber keine Rolle, gegen Abend wird es im westlichen Bergland allmählich föhnig. Die Temperaturen steigen auf 23 bis 28 Grad.

Montag – Ein sonniger Start in die neue Woche

Am Montag sorgen Nebel und Hochnebel in manchen Tälern und Becken, lokal aber auch im Waldviertel und im Flachland, für einen trüben Start. Ansonsten geht es bereits sonnig in die neue Woche. Tagsüber herrscht verbreitet freundliches Wetter, im Westen und Südwesten verdichten sich jedoch die Wolken und ab dem Nachmittag gehen vom Bodensee bis Oberösterreich teils kräftige Schauer und Gewitter nieder. Der Osten wird von einem lebhaften bis kräftigen Südostwind durchzogen, während in den Nordalpen Föhn herrscht. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 23 bis 31 Grad.

Dienstag – Ein feuchter Start mit freundlichem Ausklang

Der Dienstag startet im Einflussbereich einer Kaltfront mit dichten Wolken und verbreiteten Schauern, mit Ausnahme des Südostens. Im Laufe des Tages konzentriert sich die Schaueraktivität auf die Südosthälfte des Landes, während es von Vorarlberg bis zum Waldviertel abtrocknet und sogar noch freundlich auflockert. An der Alpennordseite weht ein lebhafter bis kräftiger Westwind, während die Temperaturen auf 18 bis 26 Grad steigen. Im Osten und Südosten bleibt es spätsommerlich warm.

Die kommende Woche verspricht ein gemischtes Wetterbild mit überwiegend sonnigen Tagen und gelegentlichen Schauern. Die Temperaturen bleiben warm und erreichen Höchstwerte von bis zu 31 Grad. Genießen Sie das Wochenende und den Start in die neue Woche!