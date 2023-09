Kanye Wests Bootsfahrt-Skandal: Venedig zieht Linie!

Die Lagunenstadt Venedig wurde kürzlich Zeugin einer höchst ungewöhnlichen Bootsfahrt. Im Mittelpunkt: der weltbekannte Rapper Kanye West und seine Partnerin Bianca Censori. Nach einem vermeintlich skandalösen Verhalten an Bord eines Luxusbootes, haben die beiden nun Ärger mit dem Bootsverleiher Venezia Turismo Motoscafi.

Die Bootstour durch die malerischen Kanäle Venedigs nahm eine unerwartete Wendung, als Kanye West, wie von Paparazzi festgehalten, seine Hose fallen ließ. Seine Partnerin, Bianca Censori, kniete scheinbar vor ihm. Eine anwesende Begleiterin verdeckte währenddessen dem Bootsführer die Sicht auf das Geschehen. „Der Fahrer musste auf den Verkehr achten und hat diese Obszönitäten nicht gesehen“, erklärte der Bootsanbieter gegenüber der „Daily Mail“. „Hätte er dies getan, wäre er sofort ausgestiegen und hätte die Übeltäter bei den zuständigen Stellen gemeldet.“

Venezia Turismo Motoscafi distanziert sich in aller Deutlichkeit von diesem Vorfall und betont: „Wir distanzieren uns vollständig von solchen Handlungen und Verhaltensweisen.“ Das Unternehmen hat Konsequenzen gezogen und das Promi-Paar auf die schwarze Liste gesetzt. „Mr. West und seine Frau werden sicherlich nicht mehr an Bord der Schiffe unseres Unternehmens willkommen sein“, betonte der Bootsverleiher.

Dieser Vorfall in Venedig ist jedoch nicht der erste, der während des Italien-Aufenthalts von Kanye West und Bianca Censori für Aufsehen sorgt. Bereits in Florenz sorgte das Paar für Stirnrunzeln, als West barfuß durch die Altstadt schlenderte und Censori in gewagten Outfits die Blicke auf sich zog.

Über die Beziehung von Kanye West und Bianca Censori ist wenig bekannt. Die studierte Architektin arbeitet seit drei Jahren für Wests Modelabel Yeezy und die beiden haben im Januar 2023 in einer symbolischen Zeremonie den Bund fürs Leben geschlossen.

Die Italienreise von Kanye West und Bianca Censori wird sicherlich in Erinnerung bleiben – allerdings wohl weniger wegen der romantischen Bootsfahrten und mehr wegen der daraus resultierenden Konsequenzen. Venedigs Bootsverleiher haben klar gemacht, dass sie für solche Eskapaden kein Verständnis haben.