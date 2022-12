Frau (20) arbeitete in Spital als Ärztin ohne jemals Medizin studiert zu haben (VIDEO)

Die 20-jährige Ayse Ozkiraz aus der Türkei wurde festgenommen, nachdem bekannt wurde, dass sie als Ärztin in einem öffentlichen Krankenhaus arbeitete, obwohl sie nie Medizin studiert hatte.

Die Familie von Ayse Ozkiraz wollte immer, dass sie Ärztin wird, also legte sie nach der Matura eine Prüfung an der medizinischen Fakultät ab, bestand sie aber nicht. Um ihre Eltern nicht zu enttäuschen, entschied sie sich, anstatt die Wahrheit zu sagen und ihr Versagen einzugestehen, für eine weitere Lüge und erzählte ihnen, dass sie an einer angesehenen medizinischen Universität eingeschrieben sei.

Sie fälschte sogar ihre Prüfung und Immatrikulationspapiere, damit ihre Eltern keinen Verdacht schöpfen. Das junge Mädchen belog nicht nur ihre Familie, sondern auch das ganze Umfeld. Sie ließ sich in einem Studentenwohnheim in Istanbul nieder und erzählte dort, dass sie Medizinstudentin sei. Sie druckte einen gefälschten Studentenausweis und fing an, an der Capa Medical University regelmäßig zu erscheinen und mit “echten” Medizinstudenten zu kommunizieren.

(FOTO: iStock)

Eines Tages, als ihre Mutter krank wurde und ins Krankenhaus der Stadt Tekirdag gebracht werden musste, ging Ayse zu ihren Eltern nach Hause und erzählte später dem dortigen Krankenhaus-Personal tatsächlich, dass sie selbst Ärztin sei. Sie behauptete auch 25 zu sein, obwohl sie erst 20 Jahre alt war, und benutzte gefälschte Studenten- und Doktorausweise und sogar eine Plakat, auf dem stand, dass sie “Ozkiraz als Klassenbeste graduierte”, um alles glaubwürdiger zu machen.

Nachdem Ayse Ozkiraz das Vertrauen des Krankenhauspersonals gewonnen hatte, erhielt sie die Möglichkeit, dort zu arbeiten – sie nutzte die Gelegenheit, obwohl sie nie Medizin studiert geschweige denn praktiziert hatte.

Im Laufe der Zeit gewann sie das Ansehen und Vertrauen der Ärzt:innen im Krankenhaus.

„Ein Chefarzt, dem ich erzählt habe, dass ich Kinderchirurgin werden möchte, hat mich sogar bei der Operation assistieren lassen. Während der Operation sagte er zu mir: ‚Bitte nähe die Wunde zu‘“, berichtete Ozkiraz.

Doch schon bald wurden die Ärzt:innen im Krankenhaus in Tekirdag misstrauisch, weil sie grundlegende medizinische Fragen vermied oder einfach falsch beantwortete. Als sie davon überzeugt waren, dass sie bezüglich ihrer Ausbildung gelogen hatte, riefen die Mitarbeiter:innen die Polizei und sie wurde verhaftet.

Bei der Durchsuchung der Mietwohnung von Ayse Ozkiraz fand die Polizei mehrere gefälschte Ausweise aus diversen Krankenhäusern in der Türkei, gefälschte Dokumente und medizinische Uniformen. Sie wurde festgenommen und gab schließlich zu, dass sie sich seit mehr als einem Jahr als Ärztin ausgab.