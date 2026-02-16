KOSMO KOSMO
Preissturz

Süße Preise! Diese Produkte kosten jetzt weniger im Supermarkt

(Symbolbild FOTO: iStock)
Süße Überraschung an der Supermarktkasse: Nach erfolgreicher Kakaoernte purzeln die Preise für Schokolade. Diskonter haben bereits reagiert, Markenartikler zögern noch.

Erfreuliche Entwicklung für Schokoladenliebhaber: Die Preise für Süßwaren sinken aufgrund günstiger Kakaonotierungen am Weltmarkt. Eine erfolgreiche Ernte hat zu einem deutlichen Preisrückgang für den Rohstoff geführt, was sich nun auch in österreichischen Supermarktregalen bemerkbar macht. Wie am Montag im ORF berichtet wurde, haben insbesondere Diskonter bereits mit Preissenkungen bei ihren Schokolade-Eigenmarken reagiert.

Preissenkungen bei Discountern

In einer Stellungnahme gegenüber dem Ö1-Journal bestätigte Lidl Preisreduktionen von bis zu 50 Cent pro Schokoladentafel. Hofer senkt die Preise um bis zu 20 Cent, während die S-Budget-Produkte um bis zu 30 Cent günstiger angeboten werden.

Bei Spar müssen zunächst die vorhandenen Lagerbestände abverkauft werden, bevor die Preisreduktionen wirksam werden können. Dem Bericht zufolge werden Konsumenten bei bekannten Markenherstellern wie Milka oder Lindt noch etwas länger auf günstigere Preise warten müssen.

Diese Unternehmen verarbeiten derzeit noch Kakaovorräte, die zu höheren Preisen eingekauft wurden.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
