Supermarkt ist pleite: Alle Mitarbeiter sind arbeitslos!

Ein innovatives Geschäftsmodell mit Inklusion scheitert: Der Nah&Frisch-Markt in Waldzell steht vor dem Aus. Neun Mitarbeiter verlieren ihre Jobs.

Das Konkursverfahren über das Vermögen der Nah&Frisch Miravita GmbH in Waldzell wurde am 2. September 2025 am Landesgericht Ried im Innkreis eröffnet. Die finanzielle Schieflage zeigt sich in der Diskrepanz zwischen Schulden von rund 440.000 Euro und einem Vermögen von lediglich etwa 78.000 Euro. Für den wirtschaftlichen Niedergang zeichnen mehrere Faktoren verantwortlich: Ein neues Geschäftsmodell erwies sich als nicht tragfähig, während gleichzeitig die Umsatzziele für das laufende Jahr verfehlt wurden. Zusätzlich belasteten steigende Personal-, Miet- und Energiekosten das Unternehmen. Die Bemühungen, einen neuen Betreiber zu finden, blieben erfolglos.

Insolvenzverfahren läuft

Als Insolvenzverwalter wurde Dr. Peter Frisch bestellt. Die Anmeldefrist für Gläubiger läuft bis 8. Oktober 2025, die Prüfungstagsatzung ist für den 22. Oktober 2025 angesetzt. Die Gesellschaft ist unter der Firmenbuchnummer FN535187s registriert und hat ihren Sitz in Hacksperr 28, 4924 Waldzell.

Gescheiterte Neuausrichtung

Die Probleme begannen, als die frühere Pächterin des Geschäfts Ende September 2019 in den Ruhestand ging. Daraufhin übernahm ein Verein die Führung des Betriebs und setzte dabei auf die Beschäftigung von Personal mit Behinderungen. Im Jahr 2023 initiierte man eine Crowdfunding-Kampagne mit dem Ziel, den Markt zu modernisieren und gleichzeitig Kosten zu reduzieren. Das Konzept sah einen hybriden Betrieb vor: In Pattigham wurde ein Selbstbedienungsladen eingerichtet, während in Schildorn ein Verkaufsautomat installiert wurde. Diese strategische Neuausrichtung brachte jedoch nicht den erhofften Erfolg.

Für die neun Mitarbeiter des Unternehmens bedeutet die Insolvenz den bevorstehenden Verlust ihrer Arbeitsplätze. Der Betrieb wird derzeit nur noch fortgeführt, um die verderblichen Waren im Lager zu verkaufen.

Soziale Einrichtungen nicht betroffen

Wichtig für die Region: Die Insolvenz betrifft ausschließlich die Nah&Frisch Miravita GmbH. Die sozialen und agogischen Einrichtungen für Menschen mit Beeinträchtigung, die vom Verein Miravita betrieben werden, bleiben laut Unternehmensangaben unverändert bestehen und werden weiterhin geführt.

Nach Einschätzung des Kreditschutzverbandes wird das Geschäft in den nächsten Wochen endgültig schließen.