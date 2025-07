Täter auf der Flucht: 22-Jährige in Favoriten vergewaltigt

Eine 22-Jährige wurde in Wien-Favoriten Opfer einer sexuellen Attacke. Der unbekannte Täter mit auffälligen Tattoos an beiden Unterarmen ist weiterhin flüchtig.

Nach einer Vergewaltigung in Wien-Favoriten sucht die Polizei nach einem unbekannten Täter. Eine 22-jährige Frau wurde am Dienstagabend gegen 21 Uhr nahe der Schillerpromenade von einem Mann in einer ihr fremden Sprache angesprochen. Der Täter drängte sein Opfer anschließend auf eine nahegelegene Grünfläche, wo er die junge Frau sexuell attackierte.

Der 22-Jährigen gelang es, sich aus der Gewalt des Angreifers zu befreien und zu flüchten. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der alarmierten Polizeibeamten blieben bislang erfolglos.

⇢ „Penis-Falle”: Dieses Gerät soll Frauen schützen



Täterbeschreibung veröffentlicht

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die Ermittlungen übernommen. Nach Angaben des Opfers ist der Täter etwa 30 Jahre alt, hat kurze schwarze Haare und einen Dreitagebart. Auffällig sind Tätowierungen an beiden Unterarmen. Zum Tatzeitpunkt trug er ein weißes T-Shirt. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann eine slawische Sprache spricht.

Personen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 01-31310-57800 mit dem Landeskriminalamt in Verbindung zu setzen.

📍 Ort des Geschehens