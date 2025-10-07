Tausend Grippetote jährlich – Ärzte schlagen Alarm

Die jährliche Grippewelle fordert in Österreich bis zu 1.000 Todesopfer. Doch es gibt gute Nachrichten für Oberösterreicher: Die Schutzimpfung bleibt kostenlos zugänglich.

In Österreich kehrt die Grippewelle mit saisonaler Regelmäßigkeit zurück. Während der Wintermonate infizieren sich jährlich zwischen fünf und 15 Prozent der Einwohner mit dem Influenzavirus. Die Erkrankung fordert durchschnittlich 1.000 Todesopfer pro Jahr. Besonders gefährdet sind Personen über 60 Jahre sowie Menschen mit Vorerkrankungen, die einen komplikationsreichen Krankheitsverlauf begünstigen können.

Erfreulich ist, dass die Grippeimpfung auch in dieser Saison ohne Kosten angeboten wird und für alle Oberösterreicher leicht zugänglich ist. Die stellvertretende Landeshauptfrau Christine Haberlander (ÖVP) unterstreicht die Bedeutung der Präventionsmaßnahme: „Dies kommt nicht nur den Betroffenen zugute, sondern entlastet auch unser Gesundheitspersonal.“ Die Schutzimpfung gilt als effektivste Methode zur Vermeidung einer Infektion und kann die Hospitalisierungsrate deutlich reduzieren.

Impfangebote nutzen

Die Immunisierungskampagne wird hauptsächlich in Arztpraxen durchgeführt – sowohl bei Kassen- als auch bei Wahlärzten. Weitere Impfstellen befinden sich in Unternehmen sowie Alten- und Pflegeeinrichtungen. Ergänzend können Impfwillige die Dienststellen der Bezirkshauptmannschaften und Magistrate aufsuchen.

In Linz bieten zudem die Gesundheitskasse und die SVS (Sozialversicherung der Selbständigen) entsprechende Impfmöglichkeiten an.

Detaillierte Informationen zum Impfangebot finden Interessierte auf der Webseite gesundheitskasse.at/grippe.