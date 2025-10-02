Adipositas-Revolution: Italien zahlt jetzt alle Therapien gegen Fettleibigkeit

Italien geht bei der Bekämpfung von Fettleibigkeit neue Wege: Als erstes Land weltweit erkennt der Staat Adipositas offiziell als Krankheit an und plant umfassende Maßnahmen.

Italien hat als weltweit erstes Land Adipositas offiziell als Krankheit in die nationale Gesetzgebung aufgenommen. Nach der Zustimmung der Abgeordnetenkammer bestätigte nun auch der Senat in Rom den Gesetzestext, der umfassende Maßnahmen zur Prävention und Behandlung von Fettleibigkeit vorsieht. Ein zentraler Aspekt der neuen Regelung ist die Kostenfreiheit der Therapien. Durch die Einstufung als chronische Erkrankung sollen künftig die Behandlungskosten vom staatlichen Gesundheitssystem übernommen werden – vorausgesetzt, die dafür notwendigen finanziellen Ressourcen werden bereitgestellt.

Umfassendes Präventionsprogramm

Das verabschiedete Gesetz umfasst ein landesweites Programm gegen Adipositas mit mehreren Säulen: Es beinhaltet spezielle Weiterbildungsangebote für Mediziner und Kinderärzte sowie die Schaffung eines Forschungszentrums am Gesundheitsministerium. Darüber hinaus plant Italien öffentliche Aufklärungskampagnen, Bildungsinitiativen und gezielte Maßnahmen zur besseren Integration von Menschen mit Adipositas – sowohl im schulischen Umfeld als auch in der Arbeitswelt sowie bei Sport- und Freizeitaktivitäten.

„Endlich wird durch ein Gesetz anerkannt, dass Fettleibigkeit eine Krankheit ist und Betroffene ein Recht auf Schutz haben. Doch das ist ein Anfang, kein Ziel. Jetzt müssen konkrete Maßnahmen geplant werden, vor allem die praktische Umsetzung des Gesetzes,“ erklärte Iris Zani, Präsidentin der Italienischen Föderation der Adipositas-Verbände (FIAO).

Gegen Body Shaming

Ergänzend zur medizinischen Anerkennung führt Italien einen nationalen Aktionstag gegen Body Shaming (Diskriminierung aufgrund des Aussehens) ein, der jährlich am 16. Mai stattfinden wird.

Dieser Tag soll dazu beitragen, die gesellschaftliche Diskriminierung aufgrund des äußeren Erscheinungsbildes zu bekämpfen.