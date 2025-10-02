EU blickt mit Sorgenfallten auf den Sonntag: Comeback des „tschechischen Trump“?

Nach dem Rückschlag für prorussische Kräfte in Moldau steht Tschechien vor einer Richtungswahl. Der populistische Ex-Premier Babis könnte mit moskaufreundlichen Verbündeten zurückkehren.

Nach dem überraschenden Wahlausgang in Moldau, wo die prorussischen Kräfte trotz massiver Einflussnahme Moskaus eine deutliche Niederlage erlitten, richtet sich der Blick Europas nun gespannt auf die Parlamentswahlen in Tschechien am kommenden Wochenende.

Vier Jahre nach seiner Niederlage gegen ein breites Oppositionsbündnis steht der 71-jährige Andrej Babis – oft als „tschechischer Trump“ bezeichnet – mit seiner Partei ANO (Aktion unzufriedener Bürger) vor einem möglichen Comeback. Die populistische Bewegung, die der nationalistischen Fraktion Viktor Orbans im Europaparlament angehört, liegt in Umfragen rund zehn Prozentpunkte vor dem Mitte-rechts-Bündnis Spolu („Zusammen“) unter Führung des amtierenden Ministerpräsidenten Petr Fiala. Nach ihren Erfolgen bei den Europa- und Regionalwahlen 2024 steuert ANO auf etwa 30 Prozent der Wählerstimmen zu.

Der russische Einfluss hat in Tschechien zuletzt spürbar zugenommen. In den Umfragen führt die oppositionelle ANO-Bewegung des umstrittenen Milliardärs und Ex-Premiers Babis, der als enger Verbündeter der beiden Putin-freundlichsten Regierungschefs Europas gilt – Ungarns Viktor Orban und der Slowakei Robert Fico. Auch mit der französischen Rechten kooperiert Babis in der euroskeptischen Fraktion „Patrioten für Europa“ im EU-Parlament.

Die Umfrageergebnisse bereiten den westlichen Unterstützern der Ukraine zunehmend Sorgen. Wie Reuters berichtete, konnte Babis‘ Partei in der vermutlich letzten Erhebung vor dem Urnengang am 3. und 4. Oktober ihren Vorsprung vor der regierenden Mitte-rechts-Koalition Spolu noch leicht ausbauen. Die IPSOS-Umfrage vom Montag zeigt einen Anstieg der Unterstützung für ANO seit August um 0,4 Prozentpunkte auf 32,6 Prozent, während Spolu 0,4 Punkte einbüßte und bei 21,1 Prozent liegt.

Populistische Versprechen

ANO hält seit Monaten einen deutlichen Vorsprung in den Meinungsumfragen. Die Partei punktet mit Versprechen von Steuersenkungen, Lohnerhöhungen, mehr Konsumförderung, strengerer Migrationspolitik und Widerstand gegen die Klimapolitik der EU. Da keine Partei eine absolute Mehrheit im 200 Sitze umfassenden Unterhaus erreichen dürfte, könnte Babis auf Unterstützung der rechtsextremen, EU-feindlichen und prorussischen SPD (Freiheit und direkte Demokratie), der moskaufreundlichen Plattform Stacilo! („Genug!“) unter kommunistischer Führung oder der rechten Partei „Fahrer für sich selbständig“ angewiesen sein.

Sowohl politische Akteure als auch Beobachter beschreiben die Abstimmung als richtungsweisend für das Land. Ein Regierungswechsel könnte zu erheblichen Konflikten mit Brüssel in Fragen von Migration bis Klimaschutz führen. Die EU-Institutionen verfolgen den Wahlkampf mit Nervosität, da ein dritter EU-kritischer Regierungschef in Mitteleuropa neben Ungarn und der Slowakei die europäische Unterstützung für die Ukraine weiter schwächen könnte.

Der Guardian analysierte die Situation auf der tschechischen politischen Bühne und beleuchtete die entscheidenden Faktoren und Akteure, die den Wahlausgang beeinflussen könnten.

Wie die britische Zeitung betont, wird keine Partei die absolute Mehrheit im Parlament erringen. ANO müsste als wahrscheinlicher Wahlsieger Koalitionsverhandlungen mit mehreren kleineren Parteien führen, um eine Regierungsmehrheit zu sichern.

Der Erfolg dieser Bemühungen ist keineswegs garantiert. Im Falle einer Koalitionsbildung würden Parteien wie die SPD, Stacilo! oder „Fahrer für sich selbständig“ erhebliche politische Zugeständnisse für ihre Unterstützung verlangen.

Babis, der sein Vermögen im Agrarsektor aufbaute, gründete ANO 2011 ursprünglich als zentristische, proeuropäische Bewegung, formte sie jedoch seither zu einer euroskeptischen, migrationsfeindlichen populistischen Kraft um. Seine Partei verspricht Preisdeckel für Energie, ein niedrigeres Rentenalter sowie Senkungen bei Einkommens- und Unternehmenssteuern.

Der Ex-Premier hat zudem angekündigt, gegen die Klimapolitik der EU und gegen Einwanderung vorzugehen. Er zeigt sich offen für Bündnisse mit Parteien, die weitere Ukraine-Hilfen ablehnen, und will die „tschechische Initiative“ zur Lieferung westlich finanzierter Artilleriemunition an Kiew beenden.

Politische Landschaft

Fialas Dreiparteien-Bündnis Spolu, das seit der Machtübernahme von Babis 2021 das tschechische Haushaltsdefizit von fünf auf zwei Prozent reduziert hat, warnt, dass die Wahlversprechen von ANO das Land in eine Schuldenspirale treiben würden. Fiala selbst wirbt für Haushaltskonsolidierung, Schuldenabbau und Modernisierung der Streitkräfte.

Die liberale, zentristische Partei „Bürgermeister und Unabhängige“ (Stan), Mitglied in Fialas Koalition, befürwortet Sparmaßnahmen und setzt sich wie die liberale Piratenpartei, die bis zum Vorjahr der Regierung angehörte, für die Einführung des Euro ein.

Am linken Rand des politischen Spektrums verspricht das moskaufreundliche Bündnis Stacilo!, dem die einst einflussreichen Sozialdemokraten und die letzte unreformierte kommunistische Partei Mitteleuropas angehören, Volksabstimmungen über den Austritt aus EU und NATO sowie die Verstaatlichung wichtiger Wirtschaftszweige.

Am rechten Rand lehnt die SPD, die drei kleinere rechtsextreme Parteien absorbiert hat, die EU, die NATO, Einwanderung und Ukraine-Hilfen ab. Die rechtspopulistischen „Fahrer für sich selbständig“ positionieren sich gegen Klimaschutzmaßnahmen und versprechen, die Lebenshaltungskosten zu senken.

Die hohe Inflation und die drastisch gestiegenen Lebenshaltungskosten haben zu tiefer Unzufriedenheit mit Premier Fiala geführt – nur 15 Prozent der Tschechen äußern sich zufrieden mit der politischen Lage. Eine Umfrage aus dem Vorjahr zeigte, dass weniger als die Hälfte der Bürger die aktuelle Situation besser einschätzt als vor der Samtenen Revolution (friedliche Revolution 1989) 1989, die das kommunistische Regime in der damaligen Tschechoslowakei zu Fall brachte.

Energiepreise und Sicherheit bleiben die Hauptsorgen der Wähler, doch die meisten Analysten gehen davon aus, dass wirtschaftliche und finanzielle Fragen wahlentscheidend sein werden. Die Regierung gilt weithin als bürgerfern und wird kritisiert, sich mehr für Politikergehälter als für Preisbremsen einzusetzen.

Fialas Schadensbegrenzung beschränkte sich bisher hauptsächlich darauf, die Wähler vor den Gefahren zu warnen, die eine ANO-geführte Koalition für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und die proeuropäische Ausrichtung des Landes bedeuten würde.

Die Parlamentssitze werden in jedem Wahlkreis nach dem Verhältniswahlrecht verteilt. Einzelne Parteien müssen mindestens fünf Prozent der landesweiten Stimmen erreichen, Zweierbündnisse acht Prozent und Gruppierungen aus drei oder mehr Parteien elf Prozent.

Insgesamt haben sich 28 Parteien zur Wahl angemeldet. Eine Besonderheit des tschechischen Wahlsystems ist die zweitägige Abstimmung – am Freitag und Samstagvormittag – wobei nahezu vollständige Ergebnisse bereits am Samstagnachmittag erwartet werden.

ANO liegt in Umfragen bei etwas über 30 Prozent, das regierende Mitte-rechts-Bündnis Spolu bei 21 Prozent und die rechtsextreme SPD bei 12 Prozent. Stan und die Piraten kommen auf 11 bzw. 9 Prozent, Stacilo! auf 7 Prozent und die „Fahrer für sich selbständig“ auf knapp über 5 Prozent.

Bei den Parlamentswahlen im Oktober 2021 gewann ANO zwar die meisten Sitze, wurde jedoch von den Oppositionsparteien von der Macht verdrängt. Die Parteien Spolu, Stan und die Piraten haben bereits erklärt, auch diesmal nicht mit ANO, Stacilo! oder der SPD zusammenarbeiten zu wollen.

Die Lage wird zusätzlich dadurch verkompliziert, dass Präsident Petr Pavel angekündigt hat, Minister abzulehnen, die einen Austritt aus EU oder NATO befürworten. Zudem will er keine Abgeordneten des extremen linken oder rechten Spektrums in sicherheits- oder außenpolitisch relevante Regierungsämter berufen.

Experten halten es für möglich, dass sich die Koalition aus Spolu, Stan und den Piraten erneut als Regierung durchsetzen könnte, falls diese Parteien ausreichend Mandate gewinnen. Eine von ANO geführte formelle Koalition dürfte hingegen schwieriger zu bilden und aufrechtzuerhalten sein, da sie extreme Rechte, extreme Linke oder möglicherweise beide Lager einbinden müsste.

Unklar bleibt, welche Zugeständnisse Babis potenziellen Koalitionspartnern zu machen bereit wäre. Vermutlich bevorzugt er eine ANO-Minderheitsregierung, die im Parlament von Stacilo!, der SPD oder beiden Parteien plus den „Fahrern für sich selbständig“ – falls diese die Fünf-Prozent-Hürde überwinden – unterstützt würde.

Doch wie der Guardian abschließend feststellt, erscheint keines der möglichen Szenarien mit ANO-Beteiligung besonders stabil.