Preisschock an der Adria: Deutsche kehren Kroatien den Rücken

Trotz Rekordzahlen im Tourismus zeigen sich erste Risse im Erfolgsmodell: Deutsche Urlauber wenden sich vom einstigen Lieblingsziel Kroatien ab – mit alarmierenden Folgen.

Die kroatische Tourismussaison 2025 präsentiert sich mit beeindruckenden Kennzahlen: Bis Ende August wurden 15,5 Millionen Ankünfte und mehr als 79 Millionen Übernachtungen registriert – ein leichtes Plus im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Einnahmen bewegen sich weiterhin auf hohem Niveau, und Kroatien behauptet seine Position unter den bevorzugten Urlaubsdestinationen Europas. Doch die Statistik allein erzählt nicht die ganze Geschichte: Der für Kroatien essentielle deutsche Markt zeigt erste Ermüdungserscheinungen. Ein auf Kroatien spezialisierter Reiseanbieter aus Deutschland beobachtet, dass deutsche Urlauber nach Jahrzehnten kontinuierlichen Wachstums und Treue 2025 deutlich zurückhaltender buchen – ein Trend, der in der Branche Alarmglocken läuten lässt.

Deutschland bleibt zwar mit über vier Millionen Übernachtungen allein im Juli der bedeutendste ausländische Quellmarkt für Kroatien. Allerdings entwickelten sich die Zahlen über die Sommermonate hinweg rückläufig. Nach einem starken Frühjahrsauftakt im April und Rekordwerten im Juni sanken die Besucherzahlen aus Deutschland in den Monaten August und September, besonders in den traditionell per Auto erreichbaren Regionen Istrien und Kvarner-Bucht. Branchenvertreter registrieren verkürzte Aufenthaltsdauern, reduzierte Ausgaben und eine markante Verschiebung hin zu Last-Minute-Entscheidungen. Für einen Markt, der bislang von langfristig planenden Stammgästen geprägt war, stellt dies eine fundamentale Veränderung dar.

Preisgestaltung als Problem

Ein zentraler Faktor dieser Entwicklung ist die Preisgestaltung. Mit der Euro-Einführung 2023 hat Kroatien seinen Ruf als kostengünstiges Urlaubsziel schrittweise eingebüßt. Medienberichte über teure Kaffeepreise, kostspielige Strandliegen und hochpreisige Restaurantrechnungen verstärken den Eindruck mangelnder Preiswürdigkeit. Für preisbewusste deutsche Familien entwickelt sich dies zum entscheidenden Kriterium. Ein zweiwöchiger Kroatien-Aufenthalt kostet inzwischen häufig genauso viel wie vergleichbare Urlaubsangebote in Spanien oder Italien – allerdings mit weniger inkludierten Leistungen. Das Resultat ist ein zunehmend als „teuer“ wahrgenommenes Image, das in deutschen Medien während der Sommersaison breit thematisiert wurde.

Zudem sieht sich Kroatien mit intensivem Wettbewerb anderer Mittelmeerländer konfrontiert. Destinationen wie die Türkei, Griechenland, Ägypten und Bulgarien werben weiterhin erfolgreich mit attraktiven All-inclusive-Angeboten um deutsche Urlauber. Diese Pauschalangebote bieten Kostentransparenz und umfassen Verpflegung, Getränke und Zusatzleistungen – Ausgaben, die in Kroatien oft separat zu Buche schlagen. Angesichts der angespannten Wirtschaftslage in Deutschland, wo viele Haushalte ihre Ausgaben reduzieren, fällt die Entscheidung zwischen einem All-inclusive-Paket in der Türkei und einer Selbstversorger-Option in Kroatien häufig zugunsten der ersteren Variante aus.

Die Verunsicherung wurde durch die sommerlichen Waldbrände in Teilen der Adriaküste zusätzlich verstärkt. Obwohl regional begrenzt, wirkten sich die in deutschen Medien zirkulierenden Aufnahmen von Feuern und Rauchentwicklung unmittelbar auf kurzfristige Buchungsentscheidungen aus. Gemeinsam mit Wetterschwankungen verdeutlichen solche Ereignisse die zunehmende Vulnerabilität Kroatiens gegenüber externen Faktoren in einem von Last-Minute-Entscheidungen dominierten Marktumfeld.

Regionale Unterschiede

Die Auswirkungen verteilten sich innerhalb Kroatiens ungleichmäßig. Istrien und die Kvarner-Bucht, die traditionell stark von deutschen Autotouristen frequentiert werden, verzeichneten Einbußen. Im Gegensatz dazu konnten Ziele mit guter Fluganbindung – darunter Split, Dubrovnik und Zagreb – dank internationaler Gäste und Kreuzfahrttourismus weiterhin Zuwächse verbuchen. Hochpreisige Destinationen wie Rovinj, Medulin und dalmatinische Inseln wie Hvar behaupteten sich ebenfalls gut und demonstrierten damit die anhaltende Widerstandsfähigkeit des Premium-Segments.

Ungeachtet der Herausforderungen schließt Kroatien das Jahr 2025 mit nahezu rekordverdächtigen Ergebnissen ab. Dennoch sind die Warnsignale unübersehbar: Verkürzte Aufenthaltsdauern, veränderte Buchungsmuster und ein abkühlender deutscher Markt könnten in den kommenden Jahren erhebliche Risiken bergen.

Für die Entscheidungsträger der Branche ist die Botschaft eindeutig: Kroatien muss sein „teures“ Image korrigieren und ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis sicherstellen, andernfalls riskiert das Land, auf seinem wichtigsten Quellmarkt an Boden zu verlieren.