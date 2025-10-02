Polizei erschießt Attentäter – Blutiger Anschlag auf Jom-Kippur-Feier

Dramatische Szenen vor einer Synagoge in Manchester: Ein Fahrzeug rast auf Menschen zu, während zeitgleich eine Messerattacke stattfindet – ausgerechnet zum Jom-Kippur-Fest.

Vor einer Synagoge in Manchester kam es zu einem schwerwiegenden Zwischenfall. Ein Fahrzeug steuerte auf eine Menschengruppe zu, während gleichzeitig eine Person mit einem Messer attackiert wurde. Der Vorfall ereignete sich zum Auftakt des Jom-Kippur-Festes (höchster jüdischer Feiertag), was dem Ereignis eine besondere Brisanz verleiht.

Umfangreicher Polizeieinsatz

Die Sicherheitskräfte sprechen von einem umfangreichen Polizeieinsatz nach der Messerattacke. Sanitäter und Rettungsdienste sind an der Einsatzstelle eingetroffen. Nach vorliegenden Informationen wurde der Angreifer durch Schusswaffengebrauch gestoppt.

⇢ Messer-Attacke in Bibliothek: Frau sticht zwei Jugendliche nieder

