Rund 700 Wiener Schulen laden zum Tag der offenen Tür

Wiens Bildungslandschaft öffnet sich: Beim 15. Jubiläum des „Tag der Wiener Schulen“ gewähren 700 Einrichtungen tiefe Einblicke in ihren Alltag.

Am 8. Oktober 2025 öffnen rund 700 Wiener Schulen ihre Pforten für die Öffentlichkeit. Der „Tag der Wiener Schulen“ feiert damit sein 15-jähriges Jubiläum und bietet Schülern, Eltern und allen Interessierten umfassende Einblicke in den Schulalltag. Bildungsdirektorin Elisabeth Fuchs betonte: „Am Tag der Wiener Schulen bekommen alle Interessierten die Gelegenheit, sich ein Bild über das breit gefächerte Angebot der Wiener Schulen zu machen. Zahlreiche Standorte öffnen ihre Türen und bieten Einblicke in die tägliche pädagogische Arbeit und das schulische Zusammenleben. Dabei macht gerade der persönliche Austausch diesen Tag zu etwas Besonderem.“

Die Initiative ermöglicht direkten Kontakt mit dem Lehrpersonal und authentische Eindrücke vom Unterrichtsgeschehen. Jede Bildungseinrichtung gestaltet ihr Programm individuell – von geführten Rundgängen über Ausstellungen bis hin zu offenen Unterrichtsstunden. Die einzige verbindliche Vorgabe: Sämtliche Schulstandorte müssen an diesem Tag für Besucher zugänglich sein.

Flexible Teilnahme

Viele Bildungseinrichtungen kombinieren den stadtweiten Aktionstag mit ihrem eigenen Tag der offenen Tür. Schülerinnen und Schüler, die sich über weiterführende Ausbildungsmöglichkeiten informieren möchten, können sich für diesen Zweck vom regulären Unterricht befreien lassen.

Digitale Alternative

Für alle, die nicht persönlich vor Ort sein können, existiert eine digitale Alternative. Die Online-Plattform „Wiener digital offene Schultüren“ präsentiert etwa 360 Schulen in kurzen Videoporträts. Diese virtuelle Informationsquelle steht das ganze Jahr zur Verfügung und unterstützt Heranwachsende sowie deren Eltern bei wichtigen Bildungsentscheidungen.

