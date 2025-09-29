Mathe-Panik? Wiener Schüler können jetzt kostenlose Nachhilfe buchen

Über 13.000 Plätze, mehr als 1.300 Kurse: Wien startet seine kostenlose Herbst-Lernhilfe für Schüler in den Kernfächern – die Anmeldung läuft bereits.

Seit heute können sich Wiener Schülerinnen und Schüler für die kostenlosen Herbst-Lernhilfekurse anmelden. Die Stadt Wien stellt über 13.000 Plätze zur Verfügung. Ab 13. Oktober starten mehr als 1.300 Kurse, die Unterstützung in den Kernfächern Deutsch, Mathematik und Englisch bieten. Im Vergleich zum Vorjahr wurde das Angebot um rund 2.000 Plätze und mehr als 200 Kurse erweitert, um dem gestiegenen Bedarf gerecht zu werden.

Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche aus Volksschulen, Mittelschulen und AHS-Unterstufen. Die wöchentlichen Kurse werden sowohl in Präsenz als auch digital durchgeführt. Insbesondere Kinder mit nicht-deutscher Erstsprache und Familien mit geringem Einkommen sollen von der Ausweitung profitieren.

Kursformate

Die Präsenzkurse umfassen zwei Unterrichtseinheiten, während die Online-Variante einstündig ist und nebenbei digitale Kompetenzen fördert. Für Kinder, die erst Deutsch lernen, gibt es spezielle Förderangebote. Zudem wurden 20 Kurse für Eltern von Schulneulingen eingerichtet, um den Einstieg ins österreichische Bildungssystem zu erleichtern.

Qualifizierte Betreuung

Die Kurse werden von qualifizierten Lehrenden mit abgeschlossenem Studium oder pädagogischer Ausbildung sowie Erfahrung im Umgang mit Kindern und Jugendlichen durchgeführt. Regelmäßige Fortbildungen zu aktuellen didaktischen Methoden und zur Förderung von Mehrsprachigkeit gewährleisten eine professionelle Betreuung der Teilnehmenden.

Spontane Hilfe

Ergänzend zu den regulären Kursen können Schülerinnen und Schüler an 17 VHS-Lernstationen (Volkshochschul-Lernstationen) ohne Voranmeldung teilnehmen. Diese bieten spontane Hilfestellung bei Fragen zum Unterrichtsstoff, zu Hausaufgaben oder zur Vorbereitung auf Schularbeiten. Die Lernstationen sind montags bis donnerstags von 14.30 bis 17.30 Uhr geöffnet, ausgenommen schulfreie Tage und Ferienzeiten.

„Die Wiener Lernhilfe steht für ein Wien, in dem jedes Kind die Chance bekommt, sein Potenzial zu entfalten – unabhängig von Herkunft oder finanziellen Möglichkeiten“, betont Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin Bettina Emmerling (NEOS).

Das Programm wird von der Stadt Wien finanziert und seit 2015 von den Wiener Volkshochschulen durchgeführt.