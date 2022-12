Teilnehmer der Quiz-Show scheiterte fast an Frage über Bosnien und Herzegowina

Der Teilnehmer des Quiz „Wer wird Millionär?“ Jörg Riehemann (47) bekam die Frage, wie das Wort Herzegowina richtig geschrieben wird, und er musste für die richtige Antwort die Hilfe eines Freundes nehmen.

Die betreffende Folge der Beliebten Sendung wurde im Oktober ausgestrahlt, aber in den sozialen Netzwerken am Balkans tauchte erst vor kurzem ein Screenshot auf mit der Frage, die dem Teilnehmer Riehemann Kopfzerbrechen bereitet hatte. Trotz der Schwierigkeiten ging der Mann am Ende mit der satten Gewinnsumme von 125.000 Euro nach Hause.

Seinen ersten Joker brauchte der Teilnehmer ausgerechnet bei der Frage über Bosnien und Herzegowina, die lautete: “Sarajevo ist die Hauptstadt von Bosnien und…?”.

Die vorgeschlagenen Antworten lauteten der Reihe nach Herzogowina, Herzigowina, Horzegowina, und die richtige Antwort Herzegowina war an vierter Stelle.

Da Riehemann nicht sicher war, welche Antwort die richtige war, nahm er die Hilfe eines Freundes in Anspruch, der die richtige Antwort wusste und ihm damit über die 32.000 Euro-Hürde half.