Telefonat mit Putin: Trump droht mit Truppen in Europa

Am vergangenen Donnerstag führte der designierte US-Präsident Donald Trump einem Bericht der „Washington Post“ zufolge ein Telefonat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin.

US-Truppen in Europa

In diesem Gespräch soll Trump, laut anonymen Quellen, dem Kreml-Chef nahegelegt haben, den Ukraine-Konflikt nicht weiter zu eskalieren: „Während des Anrufs, den Trump von seinem Resort in Florida aus entgegennahm, habe er dem russischen Präsidenten geraten, den Krieg in der Ukraine nicht eskalieren zu lassen, und ihn an die beträchtliche Militärpräsenz Washingtons in Europa erinnert, sagte eine mit dem Anruf vertraute Person.“

Laut den Quellen verfolgte er das Ziel, Frieden und Stabilität auf dem europäischen Kontinent zu fördern. Er regte zudem an, dass weitere Gespräche notwendig seien, um eine langfristige Lösung für den Konflikt zu finden. Die ukrainische Regierung wurde über den Inhalt des Telefonats informiert und äußerte keine Einwände gegen Trumps Vorstoß, berichtete die Washington Post.

Trump will Ukraine-Krieg rasch beenden

Während seines Wahlkampfes hatte Trump angekündigt, den Krieg in der Ukraine schnell beenden zu wollen, ohne jedoch konkrete Maßnahmen zu benennen. Der amtierende US-Präsident Joe Biden und die ukrainische Führung äußerten Bedenken, dass unter Trump die entscheidende US-Militärhilfe für die Ukraine eingestellt werden könnte, die zur Abwehr der russischen Invasion unerlässlich ist.

Seit dem Beginn der russischen Aggression gegen die Ukraine im Februar 2022 haben Joe Biden und Wladimir Putin keinen direkten Kontakt mehr gehabt. Ein Bericht des Wall Street Journal deutet darauf hin, dass Trump in der Vergangenheit als Ex-Präsident mehrfach mit dem russischen Präsidenten kommunizierte. Trumps Vereidigung für eine zweite Amtszeit steht am 20. Januar bevor.