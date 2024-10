Teslas Nationalität: So identifizieren ihn europäische Länder

Die Diskussion über Nikola Teslas nationale Zugehörigkeit wird weltweit, insbesondere auf dem Balkan, mit großem Interesse verfolgt. Während die Enzyklopädie Wikipedia Tesla als serbisch-amerikanischen Ingenieur und Erfinder bezeichnet, der im heutigen Kroatien geboren wurde, zeigt eine jüngste Umfrage in sozialen Medien ein geteiltes Bild. Ist Tesla Serbe, Amerikaner oder Kroate?

Die Plattform „World of Statistics“ illustriert die vielfältigen Auffassungen über Teslas Herkunft. In Ländern wie Tschechien, Dänemark, Litauen, Lettland, Rumänien, Griechenland, Portugal, Moldawien, Albanien und Montenegro sehen die Menschen Tesla als rein serbisch an. Demgegenüber betrachten Nationen wie Großbritannien, Norwegen, Schweden, Finnland, Polen, die Türkei sowie Länder wie Slowenien, Ungarn, Belarus, Bosnien und Herzegowina, Nordmazedonien und Serbien selbst Tesla als serbisch-amerikanischen Erfinder mit serbischen Wurzeln.

In Spanien, Italien, Belgien und den Niederlanden wird Tesla als naturalisierter Amerikaner serbischer Herkunft anerkannt. In Frankreich, Russland und der Slowakei gilt er als amerikanischer Wissenschaftler mit serbischen Vorfahren. Kroatien hingegen sieht Tesla als kroatisch-serbischen Wissenschaftler mit serbischen Wurzeln. In Ländern wie Deutschland, Österreich und der Schweiz bleibt die Frage unbeantwortet.

Historische Fakten

Vladimir Perić, Kurator des Nikola-Tesla-Museums in Belgrad, bringt Klarheit über Teslas Familienhintergrund: Teslas Familie war serbisch-orthodox und lebte in der Region Lika, die damals zur österreichischen Monarchie gehörte. Teslas Vater, Milutin Tesla, war ein serbischer Priester, und auch seine Mutter Georgina stammte aus einer angesehenen serbischen Priesterfamilie. Der Geburtsort Smiljan lag in einem Gebiet der ehemaligen Militärgrenze der Habsburger, das überwiegend von Serben bewohnt war, die die Grenzen schützten.

Perić hebt hervor, dass Tesla in seinen eigenen Reden und Schriften seine serbische Abstammung betonte. In einer berühmten Rede von 1892 in Belgrad sagte Tesla: „Wenn meine Ziele erreicht werden, wird es das Werk eines Serben sein.“ Auch 1942 schrieb Tesla an seine Landsleute in den USA und bezeichnete sich als „ältester Serbe, Jugoslawe, Amerikaner unserer Herkunft“.

Nikola Tesla erhielt 1891 die amerikanische Staatsbürgerschaft, die er sehr schätzte. Größtenteils lebte und arbeitete er von 1884 bis 1943 in den USA. Perić erklärt, dass es daher angemessen ist, Tesla als serbisch-amerikanischen Wissenschaftler zu bezeichnen. Ein Eintragsfehler bei seiner Einreise in die USA im Jahr 1884 führte dazu, dass Tesla fälschlicherweise als „Schwede“ registriert wurde – ein Missgeschick, das jedoch keine anhaltende Verwirrung stiftete.