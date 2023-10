„Teufelskomet“ steuert auf die Erde zu!

Der Komet 12P/Pons-Brooks, der eine eisige „Hörner“-Erscheinung aufweist und drei Mal größer als der Mount Everest ist, rückt in den Fokus der Wissenschaft. Er soll sich auf einer Bahn Richtung Erde bewegen – allerdings ohne Gefahr für uns.

Das Universum hält niemals still. Ein interessantes Beispiel ist der Komet 12P/Pons-Brooks, entdeckt am 12. Juli 1812 von Jean-Louis Pons. Dieser Komet mit einem Durchmesser von imposanten 18,6 Meilen, also größer als eine Kleinstadt und drei Mal größer als der Mount Everest, hat in den letzten vier Monaten bereits zwei Explosionen hinter sich. Das berichten Live Science und weitere Quellen.

Warum dieser Name?

12P/Pons-Brooks ist einer von 20 bekannten Kometen mit aktiven Eisvulkanen, die sogenannte Kryovulkane. Bei diesen kommt es zu Explosionen, wenn sich eine große Menge an Gas und Eis ansammelt und entflammt – ähnlich dem Druck in einer geschüttelten Dose. Im Falle des Kometen führt dies dazu, dass das „frostige Innenleben“ durch große Risse in der Kernkruste ausbricht.

Eine solche Explosion hat den Kometen neulich erst wieder getroffen. Die erheblichen Auswirkungen auf 12P/Pons-Brooks sind sogar aus der Ferne sichtbar: Seine Koma, die Gaswolke um seinen Kern, reflektiert das Licht stärker und lässt den Kometen heller erscheinen. Außerdem hat die Explosion dem Kometen „Hörner“ wachsen lassen, was auf Fotos festgehalten wurde.

„Die beiden ‚Hörner‘ könnten durch einen eigenartig geformten Kryovulkanischen Ventil verursacht worden sein, bei dem eine Art Blockade dazu führt, dass Material in einem seltsamen Flussmuster ausgestoßen wird“, erläutert Richard Miles von der Britischen Astronomischen Vereinigung.

Obwohl der „gehörnte“ Komet aufgrund seiner Erscheinung und Bahn faszinierend ist, besteht kein Grund zur Besorgnis. Sein Umlauf um die Sonne dauert 71 Jahre, und erst im Jahr 2024 wird er der Erde am nächsten kommen und mit bloßem Auge sichtbar sein. Danach wird 12P/Pons-Brooks erneut in das Sonnensystem hinauskatapultiert und wird erst im Jahr 2095 wiederkehren. Bis dahin können wir gespannt beobachten, welche Überraschungen das Universum noch für uns bereithält.