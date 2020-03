Tickets sichern und Dubioza Kolektiv live in Wien erleben!

Am 27.3. bringt Dubioza Kolektiv die Bühne im Wiener GASOMETER zum Beben!

Es war einmal (2003) in einem fernen Land namens Bosnien und Herzegowina, als eine Gruppe von Freunden beschloss, eine Band zu gründen. Aber dies war keine gewöhnliche Band, genauso wenig waren die Umstände ihrer Gründung gewöhnlichen. Neben den lokalen Aromen des Balkans kamen musikalische Einflüsse aus der ganzen Welt: Ska, Punk, Reggae, Electronic, Hip-Hop. Es gab jedoch keine Musikindustrie, nur wenige Konzerte, keinen Raum für kulturellen oder politischen Ausdruck unter den neuen Jugendlichen. Tatsächlich war die gesamte Region von einer tiefen moralischen und wirtschaftlichen Stagnation betroffen. Aus dieser Umgebung heraus wurde Dubioza Kolektiv geboren, und zwar nicht leise, sondern trat und schrie, präsentierte No-Go-Themen im Vordergrund und forderte, gehört zu werden – und schuf damit ein Phänomen. Und das hat sich seitdem so fortgesetzt. Über die Jahre hinweg hat sich die Band als einer der besten und beliebtesten Live-Acts in Osteuropa etabliert.

In bewährter Manier wird die achtköpfige Combo am 27. März 2020 die Halle im Planet.tt/Gasometer zum Kochen bringen und das Kondenswasser von der Decke tropfen lassen. Wem das nicht genug ist, dem sei der ebenso einzigartige wie stimmungsvolle SuperSkunkRockReggae-Sound der COFFEESHOCK COMPANY ans Herz gelegt. „Jetzt erst recht“ rocken die Jungs mit burgenlandkroatischen Wurzeln quer durch alle Länder und lassen es sich nicht nehmen, die Halle an diesem Abend schon mal in angemessene Betriebstemperatur zu bringen. Fans von explosiver Balkan-Power und ansteckenden Bühnenperformances sollten sich diesen Abend keinesfalls entgehen lassen!

Den Abend eröffnen werden Turbokrowodn und Jay Bow.

WANN:27.3.2020

Einlass: 18:00

Beginn: 19:00

WO: Planet TT Bank Austria Halle im Gasometer

