Touristen-Schock in Rom: Trevi-Brunnen wird zur Zwei-Euro-Falle

Roms berühmtester Brunnen wird zur Touristenfalle: Ab Jänner müssen Besucher für den Anblick des Trevi-Brunnens zwei Euro zahlen, während Einheimische freien Zugang behalten.

Der Besuch des Trevi-Brunnens in Rom wird künftig kostenpflichtig. Ab 7. Jänner müssen Touristen zwei Euro Eintritt zahlen, um das weltberühmte Wasserspiel zu besichtigen. Die römische Stadtverwaltung plant die Einrichtung separater Zugangswege – einen für Einheimische, die weiterhin kostenlos Zutritt haben, und einen für Besucher aus dem In- und Ausland. Die Gebühr kann auch mit Kreditkarte entrichtet werden.

Schutz des Monuments

Alessandro Onorato, Tourismusbeauftragter der italienischen Hauptstadt, erklärte, die Maßnahme diene dem Schutz des größten Brunnens Roms. Das spätbarocke Meisterwerk des Künstlers Nicola Salvi zieht enorme Besuchermassen an – in der ersten Jahreshälfte wurden mehr als 5,3 Millionen Menschen gezählt. Damit rangiert der Trevi-Brunnen in der Besucherstatistik direkt hinter dem Kolosseum.

Millionen-Einnahmen

Bereits seit rund einem Jahr gilt eine Begrenzung der gleichzeitig anwesenden Personen auf 400. Laut der Mailänder Tageszeitung “Corriere della Sera” rechnet die Stadt mit Einnahmen von etwa 20 Millionen Euro durch die neue Eintrittsgebühr. Diese Mittel sollen nach Aussage Onoratos in die Verbesserung des touristischen Angebots und der Serviceleistungen investiert werden.