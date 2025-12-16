IQ-Sensation: Zwölfjährige schließt Schule in Rekordzeit ab

Mit gerade einmal zwölf Jahren studiert Lina Heider bereits Volkswirtschaftslehre an der Universität Bonn. Die hochbegabte Schülerin schloss im Sommer als vermutlich jüngste Abiturientin Deutschlands ihre Schulzeit ab – mit nur elf Jahren.

Der beträchtliche Altersunterschied zu ihren Kommilitonen bereitet ihr dabei keine Schwierigkeiten. “Ich bin es gewohnt, mit älteren Menschen zusammen zu sein”, erklärt die Studentin. Zwei ihrer Schulfreundinnen, mit denen sie gemeinsam den Abschluss machte, studieren ebenfalls an der Bonner Universität. Zudem habe sie bereits neue Kontakte geknüpft. “Bislang hatte ich nie das Gefühl, ausgeschlossen zu werden.”

Ihre akademische Laufbahn begann Lina bereits während ihrer Schulzeit durch ein spezielles Förderprogramm für Hochbegabte, das ihr den Besuch von Universitätskursen ermöglichte. Die Zwölfjährige verfügt über einen außergewöhnlich hohen Intelligenzquotienten. Ihre schulische Ausbildung absolvierte sie in nur sechs Jahren – ein beeindruckender Werdegang: Von der ersten Klasse wechselte sie direkt in die fünfte, dann in die achte, zehnte, elfte und schließlich in die Abschlussklasse, in der in Deutschland das Abitur abgelegt wird, vergleichbar mit der österreichischen Matura.

Frühe Begabung

Der Wissensdurst der jungen Akademikerin zeigt sich seit frühester Kindheit. Laut ihrer Familie verlangte sie bereits mit einem Jahr nach textreichen Büchern zum Vorlesen. Mit zwei Jahren beherrschte sie das Zählen bis zehn. Mit elf hatte sie unter anderem bereits Goethes “Faust I” und “Faust II” gelesen.

An ihrem Studium schätzt Lina besonders die neuen Herausforderungen. “Es macht Spaß und ist besser als in der Schule”, berichtet sie. Dort habe sie sich “durchgehend gelangweilt”. Die Universität biete ihr dagegen mehr Selbständigkeit und komplexere Inhalte.

Zukunftspläne

Für ihre Zukunft hat die Nachwuchsakademikerin bereits konkrete Pläne: Zunächst strebt sie den Bachelor-Abschluss an, danach könnte sie sich einen Auslandsaufenthalt vorstellen.

Neben Volkswirtschaftslehre interessiert sie sich für weitere Fachrichtungen wie Biologie, Germanistik sowie Politik und Gesellschaft.