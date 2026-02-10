Überraschung an der Adria: Diese Touristen lieben Kroatien im Winter

Kroatiens Winterzauber lockt immer mehr Besucher an. Der Dezember 2025 brachte dem Adriastaat ein deutliches Plus bei Touristen und Übernachtungen – mit überraschendem Spitzenreiter.

Kroatiens Tourismusbranche legte im Dezember 2025 erneut zu und verzeichnete bei Besucherzahlen und Nächtigungen deutliche Zuwächse. Reisende aus dem Nachbarland Slowenien stellten dabei zum zweiten Mal hintereinander die größte ausländische Besuchergruppe. Die Zahlen des kroatischen Statistikamtes belegen für Dezember 440.000 Gästeankünfte und 942.000 Übernachtungen in gewerblichen Unterkünften. Verglichen mit dem Vorjahresmonat bedeutet dies ein Plus von 7,3 Prozent bei den Ankünften und 7,0 Prozent bei den Nächtigungen.

Die internationalen Gäste machten mit 256.000 Ankünften und 610.000 Übernachtungen einen erheblichen Teil des Zuwachses aus – hier betrug die Steigerung 7,4 Prozent bei den Ankünften und 8,5 Prozent bei den Nächtigungen im Jahresvergleich. Auch einheimische Urlauber trugen zum Wachstum bei: Mit 184.000 Ankünften (plus 7,3 Prozent) und 332.000 Übernachtungen (plus 4,2 Prozent) zeigten sie ebenfalls gesteigertes Interesse. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer lag bei 2,1 Nächten pro Gast.

Der Anteil ausländischer Besucher an den Gesamtnächtigungen belief sich auf 64,8 Prozent, während kroatische Staatsbürger für die verbleibenden 35,2 Prozent verantwortlich zeichneten. Dies unterstreicht die fortdauernde Beliebtheit des Landes bei internationalen Reisenden selbst während der Wintermonate. Slowenische Urlauber führten die Liste der ausländischen Gäste erneut an und buchten insgesamt 107.000 Übernachtungen – das entspricht 17,6 Prozent aller internationalen Nächtigungen im Dezember. Gegenüber dem Vorjahresmonat stiegen die Übernachtungszahlen slowenischer Besucher um 14 Prozent, was die bedeutende Rolle Sloweniens als ganzjähriger Quellmarkt für den kroatischen Tourismus bekräftigt.

Beliebteste Reiseziele

Die Hauptstadt Zagreb behauptete ihre Spitzenposition als meistbesuchtes Reiseziel Kroatiens und belegte sowohl bei inländischen als auch ausländischen Besuchern den ersten Rang. Zum vierten Mal in Folge verzeichnete die Metropole mit 77.000 Übernachtungen die meisten Buchungen einheimischer Gäste. Dahinter folgten die Küstenstädte Split mit 18.000, Opatija mit 16.000 und Dubrovnik mit 14.000 Übernachtungen. Der Binnentourismus in Zagreb entwickelte sich weiterhin moderat positiv mit einem Anstieg von 1,7 Prozent bei den Ankünften und 0,3 Prozent bei den Übernachtungen im Vergleich zum Dezember 2024.

Auch bei den internationalen Besuchern stand Zagreb mit 165.000 Übernachtungen an der Spitze, gefolgt von Opatija (45.000), Dubrovnik (34.000) und Split (31.000). Die Ankünfte ausländischer Touristen in der Hauptstadt stiegen im Jahresvergleich um 0,7 Prozent, während die Übernachtungen um 1,4 Prozent zunahmen. Die wichtigsten Herkunftsländer der Zagreb-Besucher im Dezember waren Deutschland (9,1 Prozent), Bosnien und Herzegowina (8,2 Prozent), Italien (8,0 Prozent), Österreich (6,6 Prozent), Slowenien (6,5 Prozent), Serbien (5,9 Prozent) und die USA (5,3 Prozent).

Demografische Verteilung

Bei der Altersverteilung dominierten landesweit die 35- bis 44-Jährigen mit 175.000 Übernachtungen, was 18,6 Prozent aller Dezember-Nächtigungen 2025 ausmacht. Knapp dahinter folgte die Gruppe der 45- bis 54-Jährigen mit 171.000 Übernachtungen, entsprechend 18,1 Prozent der Gesamtzahl.