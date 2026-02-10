KOSMO KOSMO
Vertrauen missbraucht: Security-Mann plünderte Uni-Räume bei Nacht

Foto: iStock
Ein Sicherheitsmann, der selbst zum Einbrecher wird: Monatelang räumte ein 22-Jähriger nachts Universitätseinrichtungen leer – ohne Spuren zu hinterlassen.

Die Polizeiinspektion Otto-Wagner-Platz hat eine monatelange Einbruchs- und Diebstahlsserie in Wien-Alsergrund aufgeklärt. Die Ermittler der Kriminaldienstgruppe konnten einen 22-jährigen Mann als mutmaßlichen Täter identifizieren, der bei einer Sicherheitsfirma angestellt war.

Besonders auffällig an den Vorfällen war das Fehlen jeglicher Einbruchsspuren an den Tatorten.

⇢ Klick-Schulden: Jeder vierte Jugendliche verliert bei Raten-Apps den Überblick

Die Delikte ereigneten sich ausschließlich nachts in universitären Einrichtungen, wo der Verdächtige gezielt Rollkästen aufbrach. Aus diesen entwendete er neben Bargeld und Handkassen auch elektronische Geräte sowie Lebensmittel.

Geständnis abgelegt

Nach umfassenden Ermittlungsarbeiten führte die Spur zu dem jungen Sicherheitsmitarbeiter. Bei seiner Vernehmung legte er ein Geständnis ab und gab finanzielle Schwierigkeiten als Tatmotiv an. Der durch die Diebstähle verursachte Schaden beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag.

Die Wiener Polizei hat den Fall mittlerweile an die zuständige Staatsanwaltschaft übergeben.

KOSMO-Redaktion
