Volksschule bis 12? Wiederkehrs Plan sorgt für Aufruhr

Volksschule bis zur sechsten Klasse? Was nach einer radikalen Änderung klingt, könnte in Wien bald Realität werden. Das Bildungsministerium bereitet Pilotprojekte vor.

Im Bildungsministerium werden aktuell Vorbereitungen für Pilotprojekte getroffen, die eine Verlängerung der Volksschule auf sechs Jahre vorsehen. Die schwarz-rot-pinke Koalition hat in ihrem Regierungsprogramm festgelegt, „Modellregionen für die Gemeinsame Schule der Zehn- bis 12- bzw. 14-Jährigen“ zu erleichtern. Wien hat bereits Interesse bekundet, als Modellregion für eine sechsjährige Volksschule zu fungieren. „Diesen Wunsch unterstütze ich durch die Entwicklung eines pädagogischen Konzepts“, erklärte Bildungsminister Christoph Wiederkehr, der bereits während seiner Amtszeit als Wiener Bildungsstadtrat die Idee einer verlängerten Volksschule als Alternative zum klassischen Gesamtschulmodell bis 14 Jahre eingebracht hatte.

Der Bildungsminister hebt hervor, dass ein längerer Verbleib der Kinder in ihrem ersten Bildungsumfeld sowohl die Chancengerechtigkeit als auch ihre Entwicklung fördere. Dieser Ansatz unterscheide sich grundlegend von einer verpflichtenden Gesamtschule für alle Schülerinnen und Schüler. Im gegenwärtigen System müssen Kinder bereits mit zehn Jahren zwischen Mittelschule und AHS-Unterstufe wählen, wobei der Zugang zum Gymnasium an die Voraussetzung geknüpft ist, dass die Zeugnisse in Deutsch und Mathematik mit „Sehr gut“ oder „Gut“ bewertet wurden.

Kritische Stimmen

Auf Seiten der Lehrergewerkschaft stößt der Vorschlag auf Zurückhaltung. Der Vertreter der Pflichtschullehrer, Paul Kimberger, äußerte sich skeptisch und verwies darauf, dass die Idee einer verlängerten Volksschulzeit seit Jahrzehnten diskutiert werde. Allerdings habe er bislang kein überzeugendes Konzept gesehen, das die pädagogischen und praktischen Aspekte – insbesondere hinsichtlich der Raumfrage – ausreichend berücksichtige. Stattdessen plädiert Kimberger für eine Optimierung des Übergangs zwischen den Schulformen durch stärkere Einbindung der Lehrkräfte weiterführender Schulen bei der Entscheidung, welche Schulform für ein zehnjähriges Kind am geeignetsten ist.

Das Ministerium arbeitet derzeit an der pädagogischen Ausgestaltung einer verlängerten Volksschule. Zentrale Fragen betreffen die Inhalte der zwei zusätzlichen Schuljahre sowie das Unterrichtsmodell – ob mit Klassenlehrern wie in der Volksschule oder mit Fachlehrern wie in Mittelschule und AHS. Zudem muss geklärt werden, an welchen Wiener Standorten ein solcher Pilotversuch realisierbar wäre.

⇢ Studie warnt: Österreichs Gesundheitssystem ist EU-Schlusslicht – zu wenig Prävention



Praktische Umsetzung

Wiederkehr räumte ein, dass bei einer Verlängerung der Volksschule von vier auf sechs Jahre auch weiterführende Schulen in das Pilotprojekt eingebunden werden müssten, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Auch die Raumfrage stellt eine Herausforderung dar: Teilnehmende Volksschulen benötigen zusätzliche Klassenräume, während weiterführende Schulen zwei Jahrgänge weniger aufnehmen würden.

Wiederkehr betonte, dass die Teilnahme am Pilotprojekt für Schulen auf freiwilliger Basis erfolgen soll. Erst nach Abschluss dieser „Modellphase“ könne über eine mögliche Ausweitung entschieden werden.

Der Bildungsminister zeigte sich zuversichtlich, dass innerhalb der aktuellen Regierungsperiode, die bis 2029 läuft, ein klares Konzept für eine sechsjährige Volksschule entwickelt werden könne.