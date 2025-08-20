Unfall auf auf B17: Mann stirbt nach Aufprall gegen Baum

Tödliches Drama auf der B17: Ein 81-jähriger Autofahrer verlor die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen einen Baum. Die Unfallursache bleibt rätselhaft.

Ein 81-jähriger Niederösterreicher verlor am Dienstagnachmittag sein Leben bei einem schweren Verkehrsunfall im Gemeindegebiet von Baden. Der Senior war am 19. Jänner 2025 gegen 15 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der B17 unterwegs, als er aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Auto verlor. Laut Polizeibericht kam der Wagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Für den Verunglückten kam jede Hilfe zu spät – er verstarb noch an der Unfallstelle. Die Bundesstraße musste im Bereich des Unglücksorts bis 17.20 Uhr vollständig gesperrt werden.

📍 Ort des Geschehens

Der Verkehr wurde während dieser Zeit über eine lokale Umleitung geführt.

