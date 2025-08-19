Elfjähriger über Windschutzscheibe geschleudert – Bub schwer verletzt

Vom Supermarktparkplatz direkt ins Krankenhaus – ein elfjähriger Radfahrer übersah den Verkehr und wurde von einem Auto erfasst. Die Folgen sind schwerwiegend.

Ein elfjähriger Radfahrer wurde am Montagnachmittag in der Südsteiermark bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der Bub wollte gegen 16.45 Uhr vom Parkplatz eines Supermarkts die Landesstraße L624 im Gemeindegebiet von Schwarzautal überqueren. Dabei übersah er laut Zeugenaussagen den fließenden Verkehr.

Schwerer Zusammenstoß

Ein 50-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Südoststeiermark konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren. Es kam zur Kollision, bei der das Kind über die Windschutzscheibe des Fahrzeugs geschleudert wurde und anschließend auf der Fahrbahn landete. Der Bub erlitt nach ersten Einschätzungen schwere Verletzungen.

Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Verletzte mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz (Landeskrankenhaus) transportiert.

Ein beim Pkw-Lenker durchgeführter Alkotest verlief negativ, wie die Polizei mitteilte.

Serie von Fahrradunfällen

Der Unfall reiht sich in eine besorgniserregende Serie von schweren Fahrradunfällen in der Steiermark ein. Erst am 16. August wurde ein Radfahrer in Graz nach einer Kollision mit einem Pkw mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert – der Unfallverursacher beging dabei Fahrerflucht.