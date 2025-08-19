19-Jähriger auf Schutzweg niedergefahren – Polizei jagt tätowierte Unfallfahrerin

Erst der Aufprall, dann die Attacke: Nach einem Zusammenstoß am Zebrastreifen in Lienz flüchtete eine Autofahrerin, statt dem verletzten Fußgänger zu helfen.

Nach einem Verkehrsunfall in Lienz fahndet die Polizei nach einer flüchtigen Autofahrerin. Der Vorfall ereignete sich am Montag, 18. August um etwa 17.50 Uhr auf der Kärntner Straße, als ein 19-jähriger deutscher Staatsbürger einen Zebrastreifen überqueren wollte. Laut den Ermittlern näherte sich zeitgleich ein Fahrzeug aus nördlicher Richtung und erfasste den jungen Mann frontal am rechten Schienbein.

Die Pkw-Lenkerin soll nach dem Zusammenstoß kurz ausgestiegen sein, den verletzten Fußgänger verbal attackiert haben und anschließend davongefahren sein. Der junge Mann erlitt Verletzungen am Bein und musste medizinisch versorgt werden.

📍 Ort des Geschehens

Fahndung läuft

Die Exekutive bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe bei der Identifizierung der Unfallverursacherin. Die gesuchte Frau wird als etwa 50 Jahre alt beschrieben, mit blonden Haaren und Tätowierungen.

Sie war mit einem schwarzen Audi A4 unterwegs. Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lienz unter der Telefonnummer 059133/7230 in Verbindung zu setzen.

Der Fall zeigt einmal mehr die Bedeutung von Zivilcourage und Zeugenaussagen bei der Aufklärung von Verkehrsdelikten. In Österreich stellt Fahrerflucht nach einem Verkehrsunfall mit Personenschaden eine schwere Straftat dar, die mit empfindlichen Geldstrafen und dem Entzug der Lenkberechtigung geahndet wird.

⇢ LKW-Lenker fährt betrunken und ohne Reifen

