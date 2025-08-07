LKW-Lenker fährt betrunken und ohne Reifen

Trotz Alkohol, Unfällen und fehlendem Reifen setzte ein Kärntner Lkw-Fahrer seine nächtliche Fahrt am Wörthersee unbeirrt fort – bis die Polizei eingriff.

Ein 39-jähriger Lastwagenfahrer aus Klagenfurt-Land muss sich nach einer nächtlichen Unfallserie am Wörthersee mehreren Anzeigen stellen. Der alkoholisierte Mann verursachte in der Nacht auf Donnerstag zwei Sachschäden, verlor dabei sogar einen Reifen und setzte seine Fahrt dennoch fort. Erst durch das Eingreifen der Polizei konnte die gefährliche Fahrt beendet werden.

Der betrunkene Kärntner krachte gegen 22.00 Uhr im Ortsgebiet von Krumpendorf zunächst gegen eine Verkehrsinsel und beschädigte dabei ein Verkehrszeichen. Nur etwa 50 Meter weiter rammte er zwei Straßenleitpflöcke, wodurch sowohl diese als auch sein Fahrzeug Schaden nahmen. Unbeeindruckt von den Kollisionen steuerte der Mann seinen Lkw weiter in Richtung Klagenfurt, obwohl er kurz darauf einen Reifen einbüßte.

📍 Ort des Geschehens

Polizeilicher Einsatz

Erst als ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer die Polizei alarmierte, konnte der Fahrer gestoppt werden. Der Alkotest fiel positiv aus, die Beamten entzogen dem Mann die Lenkberechtigung. Für Lkw-Fahrer gilt in Österreich ein Alkoholgrenzwert von 0,1 Promille – bereits bei Überschreitung drohen empfindliche Strafen und der Führerscheinentzug.

Im Anschluss an diesen Vorfall geriet ein 21-jähriger Autofahrer auf derselben Strecke in Schwierigkeiten, als er mit dem auf der Fahrbahn zurückgebliebenen Reifen zusammenstieß. Bei diesem Unfall entstand zwar Sachschaden am Fahrzeug, der junge Mann blieb jedoch unverletzt.

Der 39-jährige Lenker muss sich nun mehreren Anzeigen stellen, darunter wegen Fahrerflucht, Sachbeschädigung und Alkohol am Steuer.