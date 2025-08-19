ÖGK-Betrug: Rückzahlung soll 2.500 Euro bringen

Falsche Rückzahlungsversprechen fluten österreichische Postfächer: Betrüger locken mit monatlich 2.500 Euro angeblicher ÖGK-Erstattung und ausgeklügelten Täuschungsmanövern.

In Österreich häufen sich aktuell wieder betrügerische E-Mails, die eine angebliche Rückzahlung der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) in Höhe von 2.499,95 Euro monatlich versprechen. Neben der ÖGK wird auch die Sozialversicherung für solche Betrugsversuche missbraucht. Bei diesen Nachrichten handelt es sich jedoch nicht um authentische Mitteilungen der Gesundheitskasse.

Zahlreiche Österreicherinnen und Österreicher finden derzeit E-Mails in ihren Postfächern, die eine vermeintliche Rückerstattung der ÖGK von bis zu 2.500 Euro ankündigen. Empfänger sollten jedoch äußerst vorsichtig sein. Detaillierte Informationen zu den Betrugsversuchen und Schutzmaßnahmen sind auf Finanz.at verfügbar.

Die betrügerischen Nachrichten locken mit einer angeblichen „Rückerstattung von der Krankenkasse (ÖGK)“ und fordern die Empfänger auf, ihre persönlichen Daten auf einer verlinkten Webseite einzugeben. Angeblich sei dafür nur eine Anmeldung im Kundenportal und die Eingabe persönlicher Informationen nötig. Von dieser Aufforderung sollten Betroffene unbedingt Abstand nehmen.

Hinter dem Link verbirgt sich eine gefälschte Webseite, die darauf abzielt, persönliche Daten der Empfänger zu stehlen und missbräuchlich zu verwenden. In der betrügerischen Nachricht wird behauptet: „Sie profitieren von einer wirkungslosen Erstattung durch Ihre Krankenkasse.“ Zudem wird den Empfängern versichert, sie seien „berechtigt, Zahlungen entgegenzunehmen“.

⇢ Abzocke am Telefon: Ein „Hallo“ genügt den Tätern bereits!



Um den Anschein von Seriosität zu erwecken, enthalten die Nachrichten eine gefälschte „Refernznummer“. Besonders dreist ist, dass die Betrüger inzwischen selbst darauf hinweisen, man solle nur auf „vertrauenswürdige E-Mails“ reagieren. Tatsächlich handelt es sich bei diesen Mitteilungen jedoch um unseriöse Nachrichten, weshalb persönliche Daten oder Kontoinformationen keinesfalls preisgegeben werden sollten.

ÖGK warnt offiziell vor Betrugsmasche

Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) warnt aktuell auf ihrer offiziellen Website und über Social Media eindringlich vor genau diesen Phishing-Mails, die mit angeblichen Rückzahlungen von bis zu 2.500 Euro locken. Versicherte werden ausdrücklich aufgefordert, keine Links in solchen E-Mails zu öffnen und keine persönlichen Daten preiszugeben, da es sich um Betrugsversuche handelt.

Die ÖGK stellt klar: Die Gesundheitskasse fragt niemals per E-Mail oder SMS Kontodaten ab oder versendet Links zu externen Webseiten für Rückzahlungen. Alle echten Mitteilungen der ÖGK erfolgen über den offiziellen Postweg oder das gesicherte Online-Portal der Gesundheitskasse.

Phishing-Methoden

Wichtig ist: Unter keinen Umständen sollte man auf den enthaltenen Link klicken oder den Anweisungen folgen. Diese Nachricht ist ein weiterer Phishing-Versuch (Datendiebstahl per E-Mail), der darauf abzielt, persönliche Daten der Empfänger abzugreifen.

Solche betrügerischen Nachrichten sind kein Einzelfall. Regelmäßig kursieren ähnliche Betrugsversuche, die angebliche Rückzahlungen des Finanzamts, der Krankenkasse oder von Streaming-Diensten wie Amazon oder Netflix versprechen. Die Betrüger locken mit Beträgen von mehreren hundert Euro, die angeblich sofort abholbereit seien. Das Risiko: Es handelt sich nicht um echte Mitteilungen der genannten Anbieter oder Institutionen, sondern um Betrugsversuche, die für die Empfänger erhebliche finanzielle Verluste bedeuten können.

⇢ So locken gefälschte Lidl-Angebote Kunden in die Falle!



Im aktuellen Fall wird den Empfängern eine monatliche Erstattung von 2.499,95 Euro aus dem „Betriebsmanagementsystem“ in Aussicht gestellt.

Warnzeichen erkennen

In der Vergangenheit waren bereits die Sozialversicherungsanstalt, die ÖGK, das Bundesministerium für Finanzen und andere Einrichtungen Ziel ähnlicher Betrugsmaschen. Mit Beginn des neuen Jahres ist erneut mit vermehrten Nachrichten über angebliche Steuerrückzahlungen zu rechnen. Mittlerweile warnen ÖGK, Sozialversicherung und andere betroffene Institutionen selbst vor diesen Betrugsversuchen.

Offizielle Stellen wie die ÖGK, die Sozialversicherung und das Finanzministerium betonen regelmäßig: Echte Behörden nennen in E-Mails niemals exakte Rückerstattungsbeträge oder versenden Links zu externen Webseiten. Alle offiziellen Rückzahlungen werden über den Postweg oder gesicherte Online-Portale abgewickelt.

In den letzten Monaten berichteten verschiedene Medien wiederholt über Opfer, die durch solche Betrügereien teilweise hohe Geldbeträge verloren haben. Erst am vergangenen Samstag warnte auch das Finanzministerium erneut vor Phishing- und gefälschten Nachrichten, die im Namen von FinanzOnline und dem BMF versendet werden.

Obwohl die Betrugsversuche immer raffinierter werden, gibt es mehrere Anzeichen, die auf gefälschte Nachrichten hindeuten:

– Die Absenderadresse stammt nicht von einer offiziellen Behörde wie bmf.gv.at, oegk.at oder andere offizielle Domains.

– Die Anrede ist unpersönlich und enthält nicht den korrekten Namen des Empfängers.

– Offizielle Stellen wie das Finanzamt oder die ÖGK würden in einer E-Mail niemals den genauen Betrag einer Rückerstattung oder einer offenen Forderung nennen.

– Der in der Nachricht enthaltene Link führt nicht zu einer offiziellen Webseite der Behörde.

– Der Text enthält Rechtschreibfehler.