So locken gefälschte Lidl-Angebote Kunden in die Falle!

Täuschend echte Werbeanzeigen mit Schnäppchen-Versprechen – hinter der vermeintlichen Lidl-Aktion steckt eine ausgeklügelte Betrugsmasche, die bereits zahlreiche Opfer fordert.

Vor gefälschten Lidl-Angeboten in sozialen Netzwerken warnt derzeit das Landeskriminalamt Oberösterreich. Die Kriminellen verbreiten täuschend echte Werbeanzeigen, die mit vermeintlichen Sonderaktionen zur Eröffnung neuer Lidl-Filialen locken. Besonders im Fokus stehen dabei hochpreisige Laserschweißgeräte, die zu unrealistisch niedrigen Preisen unter 100 Euro angeboten werden. Wer den verlockenden Anzeigenlink anklickt, landet nicht auf der legitimen Lidl-Webseite, sondern auf einer professionell nachgeahmten Betrugsplattform. Die Ermittler stellen klar: „Die Firma Lidl ist in keiner Weise an diesen Betrugshandlungen beteiligt!“

Die Polizei betont, dass ausschließlich lidl.at oder lidl.de als offizielle Webadressen für den Diskonter gelten. Abweichende URLs und fehlendes Impressum sind klare Hinweise auf einen Fakeshop. Verbraucherschutzexperten warnen besonders vor Angeboten mit nur einer Zahlungsmethode wie Vorkasse oder Nachnahme – typische Merkmale betrügerischer Shops.

Die Masche der Betrüger ist raffiniert: Sie verzichten bewusst auf die Abfrage von Kreditkartendaten und setzen stattdessen auf Nachnahmezahlungen. Dies vermittelt den Käufern ein falsches Sicherheitsgefühl. Die bittere Wahrheit offenbart sich erst beim Öffnen der gelieferten Pakete – statt der erwarteten Qualitätsgeräte finden die Betrugsopfer lediglich minderwertige Werkzeugsets vor.

Schutz vor Betrug

Die Sicherheitsexperten empfehlen beim Online-Shopping erhöhte Aufmerksamkeit: Verbraucher sollten stets die Echtheit von Gütesiegeln überprüfen, bei außergewöhnlich günstigen Angeboten misstrauisch werden und verdächtige Links meiden. Besondere Vorsicht ist bei minimalen Abweichungen in der Webadresse geboten – oft ein deutliches Warnzeichen. Im Zweifelsfall raten die Beamten, die offizielle Internetadresse des Händlers manuell einzugeben.

Schützen Sie Ihre persönlichen Daten sorgfältig und bevorzugen Sie sichere Zahlungsmethoden. Vergewissern Sie sich bei Online-Händlern über vorhandene Qualitätssiegel wie Trusted Shops und verifizieren Sie deren Authentizität. Hinterfragen Sie Angebote mit ungewöhnlich niedrigen Preisen kritisch – was unrealistisch günstig erscheint, entpuppt sich meist als Betrug.

Hilfreiche Maßnahmen

Vermeiden Sie das unbedachte Anklicken von Links. Diese können zu gefälschten Webseiten führen. Prüfen Sie die exakte Schreibweise der Internetadresse – minimale Abweichungen sind häufig ein Indiz für Betrug. Geben Sie im Zweifelsfall die korrekte Webadresse des Unternehmens selbst in Ihren Browser ein.

Nutzen Sie den Fakeshop-Detektor (https://www.fakeshop.at/shopcheck/) zur Überprüfung verdächtiger Online-Shops.

Falls Sie bereits betrogen wurden: Wenden Sie sich unverzüglich an die Polizei und erstatten Sie Anzeige.