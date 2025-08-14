Hofer senkt Preise für 1.000 Produkte!

Grillsaison trifft Sparmentalität: Hofer senkt die Preise für über 1.000 Produkte und macht besonders Grillfreunden ein dauerhaftes Sparangebot.

Die Supermarktkette Hofer hat eine umfassende Preisreduktion für mehr als 1.000 Produkte angekündigt, die besonders Grillliebhaber ansprechen dürfte. Seit dem 12. August sind im Rahmen der Aktion „Hofer grillt die Preise“ zahlreiche Grillprodukte dauerhaft günstiger erhältlich. Das Sortiment umfasst eine breite Palette an Artikeln – von BBQ Focaccia über verschiedene Jalapeño- und Gurkenvariationen bis hin zu Saucenklassikern wie dem biologischen Ketchup.

Auch die Preise für BBQ-, Steak- und Grillsaucen wurden nach unten korrigiert. Für Fleischfans bietet der Discounter nun preiswertere Schweinesteaks, Cevapcici (Balkan-Hackfleischröllchen) und marinierte Hühnerfiletschnitzel an. Bei den Käsekrainern aus der Linie „Genuss 100 % aus Österreich“ beträgt die Preisreduktion sogar 14 Prozent.

Konkrete Preis-Beispiele

Wie konkret sich die Preisreduzierungen auswirken, zeigen einzelne Produkte: BBQ Bratwürstel der Eigenmarke kosten nun 3,59 Euro statt 3,99 Euro, was einer Ersparnis von 10 Prozent entspricht. Grillknacker sind bereits um 1,99 Euro erhältlich, während marinierter Grillkäse von 2,79 Euro auf 2,49 Euro reduziert wurde – ein Rabatt von rund 11 Prozent.

Marken im Angebot

Die Preisoffensive beschränkt sich nicht auf die Eigenmarken des Unternehmens. Auch Markenprodukte wie die Saucen von Hellman’s sind nun zu niedrigeren Preisen erhältlich. Der Lebensmittelhändler betont seine Unternehmenspolitik: „Verbesserte Einkaufs-Konditionen werden umgehend in den Verkaufspreisen berücksichtigt – der Preisvorteil geht direkt an die Hofer-Kunden.“

Preisvergleich mit der Konkurrenz

Im direkten Vergleich zu Mitbewerbern wie Spar und Billa positioniert sich Hofer mit den neuen Preisen im unteren Marktsegment. Grill-Pfannenkäse kostet bei Hofer 2,29 Euro, während vergleichbare Produkte bei der Konkurrenz zwischen 2,49 und 2,79 Euro angeboten werden. Auch bei Fleischprodukten wie Grillwürsten und mariniertem Fleisch zeigt sich der Discounter regelmäßig günstiger als seine Mitbewerber.

Sparpotenzial nutzen

Für Grillbegeisterte bedeutet dies konkret, dass sie beim Einkauf ihrer Grillspezialitäten sparen und das übrige Budget etwa für Nachspeisen oder zusätzliche Grillkohle verwenden können.

Wer in der aktuellen Saison noch den Grill anzündet, kann bei seinen Einkäufen bei Hofer nun zusätzlich sparen.