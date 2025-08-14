S-Bahn-Sperre ab Montag: Das ändert sich für die Fahrgäste!

Die Bauarbeiten auf der S-Bahn-Strecke zwischen Praterstern und Floridsdorf nähern sich dem Ende. Bis dahin verstärken die ÖBB den Ersatzverkehr deutlich.

Die S-Bahn-Sperre zwischen Wien-Praterstern und Wien-Floridsdorf geht nach knapp sieben Wochen allmählich in die Endphase. In rund zwei Wochen sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Bis zur Wiederaufnahme des regulären Betriebs am 1. September um 4 Uhr bleibt der Schienenersatzverkehr aktiv.

Die Modernisierungsarbeiten verlaufen laut ÖBB planmäßig und sind Teil eines umfassenden Projekts zur langfristigen Leistungssteigerung der Strecke. Dabei werden unter anderem Bahnsteige verlängert, Bauwerke erneuert und die gesamte Bahninfrastruktur technisch aufgerüstet, um die beliebte Verbindung zwischen der Wiener Innenstadt und der Donaustadt zuverlässiger zu machen.

Die ÖBB hat während der Sperrphase eine Fahrgastanalyse durchgeführt, um das Ersatzangebot bedarfsgerecht anzupassen. Aufgrund dieser Erhebungen und mit Blick auf die erwartete Rückkehr vieler Urlauber wird der Busverkehr ab Montag verstärkt.

Verstärkter Ersatzverkehr

Die konkreten Verbesserungen umfassen mehrere Aspekte: Die gelben Direktbusse zwischen Wien-Praterstern und Wien-Floridsdorf verkehren in den beiden letzten Augustwochen während der Hauptverkehrszeit im 4-Minuten-Takt statt wie bisher alle 5 Minuten. Zusätzlich verlängert sich die Betriebszeit dieser Linie um eine Stunde bis 21 Uhr.

Zusätzliche Verbindungen

Bei der blauen Buslinie bleibt zwar der grundsätzliche 10-Minuten-Takt zwischen den Endpunkten bestehen, jedoch werden ab 18. August zusätzliche Verbindungen auf der Teilstrecke Wien-Praterstern–Wien-Traisengasse–Wien-Handelskai eingerichtet. Dadurch entsteht auf diesem Abschnitt werktags von 6.30 bis 9 Uhr sowie nachmittags von 15.30 bis 18.30 Uhr ein annähernder 5-Minuten-Takt.

Am Umsteigepunkt Wien-Handelskai besteht weiterhin Anschluss zur U6-Linie. Fahrgäste können auf bestimmten Streckenabschnitten der Wiener Linien weiterhin ihre ÖBB-Tickets nutzen.

Diese Regelung gilt auch für die betroffene Route.