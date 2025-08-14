Genialer Trick: So bekommt ihr immer eine größere Portion Eis

Bei sommerlichen Temperaturen lockt kaum etwas mehr als eine kühle Eiskugel, doch der Genuss hat seinen Preis – und die Portionen fallen oft kleiner aus als erhofft. Eissalons verzeichnen derzeit Hochbetrieb, während die Kunden bei der Hitze für die ersehnte Abkühlung anstehen. Ein Experiment zeigt nun: Mit zwei einfachen Strategien lassen sich tatsächlich großzügigere Eisportionen ergattern.

In einem systematischen Test wurde untersucht, welche Faktoren die Größe der servierten Eisportionen beeinflussen. Das Ergebnis war eindeutig: Wer dem Eisverkäufer gegenüber Anerkennung ausdrückt – etwa mit Bemerkungen wie „Ihr Eis schmeckt einfach am besten“ oder „Nirgendwo ist das Eis so gut wie hier“ – wurde mit deutlich üppigeren Portionen belohnt. Das Experiment belegt damit einen klaren Zusammenhang: Freundlichkeit und Wertschätzung zahlen sich in Form von mehr Eiscreme aus. Ein sympathisches Lächeln und ein ehrliches Kompliment beim nächsten Eisbesuch könnten sich also durchaus lohnen. Die Portion vergrößerte sich dabei im Schnitt um zehn Prozent.

⇢ Hanuma kocht: Pistazieneis aus nur 3 Zutaten – ohne Eismaschine



Trinkgeld wirkt

Noch effektiver erwies sich eine zweite Methode: Wer vor der Bestellung ein Trinkgeld auf den Tresen legt – etwa zehn Prozent des erwarteten Preises – erhält nicht nur einen dankbaren Blick, sondern meist auch eine spürbar größere Portion. Das Experiment quantifizierte diesen Effekt präzise: Teilnehmer mit Vorab-Trinkgeld bekamen durchschnittlich 17 Prozent mehr Eis. Selbst nach Abzug des investierten Trinkgelds bleibt ein effektiver Gewinn von sieben Prozent – ein durchaus vorteilhaftes Geschäft für Eisliebhaber.

Die psychologische Erklärung liegt auf der Hand: Menschen reagieren positiv auf Anerkennung und Wertschätzung.

Wer Freundlichkeit zeigt und die Dienstleistung sichtbar honoriert, wird häufig mit einer großzügigeren Behandlung belohnt. Eisdielen-Betreiber in ganz Österreich bestätigen diese Beobachtung: Stammkunden, die höflich und wertschätzend auftreten, erhalten oft etwas mehr in die Waffel. Ein einfaches Prinzip, das sich auch abseits der Eisdiele bewährt hat.