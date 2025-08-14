Bosnischer AMS-ler ergaunert sich knapp eine halbe Million Euro!

Über soziale Netzwerke lockte er mit günstigen Bauangeboten, kassierte Bargeld und verschwand – nun sitzt der 54-jährige Bosnier in Graz-Jakomini ein.

Die Landespolizeidirektion Steiermark gab am Donnerstag die Festnahme eines 54-jährigen Bosniers bekannt, dem gewerbsmäßiger Betrug zur Last gelegt wird. Der Verdächtige wurde Anfang März 2025 von Ermittlern der Polizeiinspektion Leibnitz gefasst und in die Justizanstalt Graz-Jakomini überstellt. Nach intensiven Ermittlungsarbeiten und ausführlichen Befragungen zahlreicher Geschädigter konnte der Fall nun polizeilich abgeschlossen und an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet werden.

📍 Ort des Geschehens

Seit April 2022 hatte der Mann über soziale Netzwerke vermeintlich günstige Angebote für Bauarbeiten wie Fenster, Türen und Zäune beworben. Dadurch gelang es ihm, insgesamt 31 Personen um mehr als 400.000 Euro zu betrügen. Die versprochenen Leistungen wurden entweder überhaupt nicht oder in mangelhafter Qualität erbracht.

Betrügerisches Vorgehen

Die Geschädigten hatten mit dem einschlägig vorbestraften Mann Verträge abgeschlossen und Barbeträge übergeben. Der Beschuldigte soll dabei unter dem Namen eines in Bosnien registrierten Unternehmens operiert haben. Die Behörden prüfen weiterhin, ob das genannte Unternehmen offiziell existiert oder lediglich als Scheinfirma für die betrügerischen Aktivitäten genutzt wurde. Während seiner betrügerischen Aktivitäten war er beim Arbeitsmarktservice als arbeitsunfähig registriert.

Sozialleistungsbetrug

Neben seinen Betrügereien im Baugewerbe soll er durch falsche Angaben unrechtmäßig Notstandshilfe und Arbeitslosengeld in Höhe von über 60.000 Euro bezogen haben. Die Ermittlungen ergaben, dass der Beschuldigte während seiner Registrierung als arbeitsunfähig tatsächlich gewerbsmäßig tätig war und somit doppelt gegen das Gesetz verstieß.