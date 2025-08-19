Bauchschmerzen vorgetäuscht: Häftling flüchtet durch Klinik-WC

Dramatische Flucht in Leoben: Ein Schubhäftling nutzte einen Toilettengang im Krankenhaus, um seinen Bewachern zu entkommen. Die Polizei steht mit leeren Händen da.

Ein 26-jähriger Somalier, der sich in Schubhaft (Abschiebehaft) befand, ist am Freitagabend während eines Krankenhaustermins entkommen. Der Mann hatte über erhebliche Bauchschmerzen geklagt und wurde daraufhin gegen 18 Uhr zur Untersuchung ins LKH Hochsteiermark in Leoben gebracht. Während des Arztbesuchs bat er um einen Toilettengang, den er zur Flucht nutzte. Er riss sich von den begleitenden Beamten los und flüchtete durch eine offenstehende Tür ins Freie.

Großangelegte Fahndung

Der Flüchtige lief anschließend über die Gleisanlagen in Richtung des Bahnhofs Leoben. Trotz eines umfangreichen Polizeieinsatzes, bei dem mehrere Streifen und eine Drohne zum Einsatz kamen, konnte der Mann bislang nicht aufgegriffen werden. Für die Fahndungsmaßnahmen musste die Südbahnstrecke etwa 30 Minuten lang gesperrt werden. Die Landespolizeidirektion Steiermark bestätigte den Vorfall und die Umstände der Flucht.

Die Suche nach dem geflüchteten Schubhäftling dauert weiterhin an.