Notlandung: Flugzeug stürzt auf Golfrasen ab! (VIDEO)

Dramatische Szenen in Sydney: Ein Ausbildungsflug endet mit einer Notlandung auf dem Golfplatz. Augenzeugen berichten von einem lauten Knall beim Aufprall.

Ein Kleinflugzeug ist am Sonntag auf einem Golfplatz in Sydney notgelandet. Das Flugzeug vom Typ Piper Cherokee war zunächst nahe Wollongong gestartet und hatte in Camden einen Zwischenstopp eingelegt, bevor es seine Route in nördliche Richtung fortsetzte. Während des Ausbildungsflugs, bei dem sich ein Fluglehrer und ein Flugschüler an Bord befanden, kam es zu unerwarteten Turbulenzen.

Gegen 14 Uhr musste die Maschine schließlich auf dem Mona Vale Golf Course in Mona Vale notlanden, wie ABC News berichtet.

Motorausfall führte zu Notlandung

Die Piper PA-28 Cherokee erlitt während des Ausbildungsflugs einen Motorausfall, weshalb die Besatzung zur Notlandung gezwungen war. Das Flugzeug wurde bei der harten Landung an einem Flügel sichtbar beschädigt.

Videoaufnahmen dokumentieren den dramatischen Aufprall des Flugzeugs auf der Rasenfläche. Die Maschine schlug nach dem plötzlichen Motorausfall abrupt auf dem Rasen auf. Mehrere Personen, die den Vorfall beobachteten, beschrieben, wie die Maschine „einfach aus dem Himmel gefallen“ sei. Weitere Zeugen berichteten von einem deutlich hörbaren Knall beim Aufschlag auf dem Golfplatz.

Die beiden Insassen hatten vergleichsweise großes Glück – sie wurden mit nur leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert und vor Ort von Rettungskräften versorgt.

Die australische Luftfahrtbehörde hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang eingeleitet. Aerial-Aufnahmen und Augenzeugenberichte werden derzeit ausgewertet, um die genauen Umstände zu klären, die zu dem Motorausfall führten.