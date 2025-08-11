Abzocke am Telefon: Ein „Hallo“ genügt den Tätern bereits!

Harmlos klingende Anrufe, fatale Folgen: Die neue Generation KI-gestützter Telefonbetrug operiert mit erschreckender Präzision und ausgeklügelten Täuschungsmethoden.

Die Gefahr der KI-gestützten Telefonbetrügereien nimmt rapide zu. Kriminelle setzen vermehrt auf automatisierte Anrufsysteme, die zunächst harmlos erscheinen, deren Beantwortung jedoch schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen kann.

Obwohl automatisierte Betrugsanrufe kein neues Phänomen darstellen, hat die fortschreitende KI-Entwicklung ihre Sophistikation und ihr Gefahrenpotenzial erheblich gesteigert. Diese Betrugsform ist für Verbraucher besonders tückisch, da sie kaum als solche erkennbar ist. Das österreichische Faktencheck-Portal „Mimikama“ erklärt, dass hinter diesen Anrufen automatisierte Systeme stecken, die täglich Millionen Telefonnummern kontaktieren.

Die Dimension des Problems belegen aktuelle Zahlen: 30 Prozent der Internetnutzer im deutschsprachigen Raum wurden bereits Opfer von Phishing-Versuchen per Kurznachricht, E-Mail oder Telefonanruf, wie eine repräsentative Bitkom-Befragung zeigt. Besonders alarmierend: 3 Prozent berichten bereits von Deepfake-Betrug, bei dem KI-generierte Stimmen zur Täuschung eingesetzt werden.

Der technologische Fortschritt im KI-Bereich bringt erhebliche Risiken mit sich. Vor einer besonders gefährlichen Betrugsmasche warnt nun „Mimikama“. Die Betrüger verwenden dabei sogenannte Robocalls (automatisierte Anrufe) – automatisch generierte Telefonanrufe, die in großer Zahl verbreitet werden und primär darauf abzielen, zu überprüfen, ob eine Telefonnummer aktiv genutzt wird.

Österreichische Behörden schlagen Alarm

Die österreichische Kriminalpolizei und A1 warnen seit Sommer 2025 verstärkt vor einer neuen Welle KI-gestützter Telefonbetrügereien. Täuschend echt wirkende Anrufe geben vor, von Banken oder Behörden zu stammen und nutzen dabei modernste Call-Spoofing-Technologie. Die Täter verwenden dabei Voice-Phishing-Methoden, die selbst erfahrene Nutzer in die Irre führen können.

Datensammlung und Missbrauch

Sobald ein Angerufener den Hörer abnimmt, wird seine Nummer als aktiv gekennzeichnet und dadurch anfällig für weitere betrügerische Aktivitäten. Die verifizierten Telefonnummern werden von den Kriminellen entweder weiterverkauft oder für Identitätsdiebstahl sowie kostspielige Rückrufaktionen missbraucht.

Die betrügerischen Systeme erfassen präzise, wann Anrufe entgegengenommen werden und welche Antwortmuster die Angerufenen zeigen. Mit modernster KI-Technologie können die Kriminellen täuschend echte Stimmimitationen erstellen, die sie für sogenanntes „Voice Phishing“ (Stimmen-Betrug) einsetzen. Durch Spoofing-Technologien (Nummern-Fälschung) können sie zudem den Anschein erwecken, der Anruf käme von einer offiziellen Institution.

Effektive Schutzmaßnahmen

Zum Schutz vor solchen Betrugsversuchen existieren verschiedene effektive Maßnahmen. Grundsätzlich sollten unbekannte Nummern nie zurückgerufen werden, da dies teure Premium-Dienste aktivieren könnte. Spezielle Schutz-Anwendungen wie Truecaller oder Hiya können verdächtige Anrufe identifizieren und blockieren.

A1 empfiehlt zusätzlich die Aktivierung eigener Anrufschutzfunktionen, die verdächtige Nummern automatisch blockieren. Bei verdächtigen Anrufen raten Polizei und Telekom-Anbieter, sofort aufzulegen und die offiziell bekannte Nummer der angeblichen Institution selbst zu wählen. Betroffene sollten Vorfälle bei der Polizei melden und betrügerische Rufnummern sperren lassen.

Eine Eintragung in die Robinsonliste reduziert unerwünschte Werbeanrufe. Besonders wichtig: Geben Sie niemals sensible Informationen am Telefon preis. Bei Unsicherheit kontaktieren Sie selbständig die entsprechende Bank oder Behörde über die offizielle Nummer.

Robocalls stellen eine ernstzunehmende Bedrohung im Bereich des digitalen Betrugs dar.

Mit gezielten Schutzmaßnahmen können Betroffene das Risiko jedoch deutlich minimieren.